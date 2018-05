17 мая 2018 г. Мэтт Апуццо, Адам Голдман, Николас Фандос | The New York Times "Ураган перекрестного огня": тайные первопричины расследования связей Трампа с Россией "Через считанные часы после того, как было начато расследование связей кампании Трампа с Россией летом 2016 года, ФБР отправило в Лондон пару агентов с миссией столь секретной, что о ней знала лишь горстка сотрудников", - пишет The New York Times. Их задачей было встретиться с послом Австралии, у которого были доказательства того, что один из советников Дональда Трампа-младшего заранее знал о вмешательстве России в выборы. Высшие австралийские чиновники нарушили дипломатический протокол и позволили послу Александру Даунеру описать свою встречу с советником предвыборного штаба Джорджем Пападопулосом. Отчет агентов позволил заложить фундамент для дела, которое год назад стало расследованием специального прокурора. "Но тогда небольшая группа сотрудников ФБР знала его лишь по кодовому названию "Ураган перекрестного огня". Это название, отсылка к строчке из Rolling Stones "Я был рожден под ураганом перекрестного огня" (I was born in a crossfire hurricane), стало метким прогнозом того политического шторма, который продолжает срывать черепицу с ФБР", - пишут журналисты Мэтт Апуццо, Адам Голдман и Николас Фандос. ФБР действовало более осторожно, чем когда-либо. "Агенты обдумывали, а затем отклоняли идеи о допросах ключевых соратников Трампа, которые, возможно, ускорили бы расследование, но рисковали обнаружить его существование. Высокопоставленные чиновники быстро убедились в том, что они не раскроют дело до дня выборов, и это только вызывало в них больше нерешительности. Когда агенты предпринимали смелые следственные действия, например, расспрашивали посла, это было окутано тайной", - говорится в статье. Лишь около пяти сотрудников Министерства юстиции знали о размахе дела. "Факты, если бы они всплыли, могли бы разрушить кампанию Трампа: расследование велось в отношении будущего советника Трампа по национальной безопасности и главы его предвыборного штаба. У одного из советников, по-видимому, были контакты с российской разведкой. Другого подозревали в том, что он сам был российским агентом", - пишет The New York Times. По словам экс-главы ФБР Джеймса Коми, несправедливо сравнивать дело Клинтон, которое летом 2016 года затихало, с российским, которое было на ранних стадиях. "Однако в основе обоих расследований был один политический расчет: Клинтон победит, а Трамп проиграет. Агенты опасались, что сложится мнение, что они скрывают информацию или слишком мягко обходятся с Клинтон. И они беспокоились, что любые открытые действия против кампании Трампа лишь подкрепят его заявления о том, что выборы подтасованы против него", - отмечает издание. "Теперь ФБР сталкивается с той же самой критикой и более того - Трамп заявляет, что он жертва политизированного ФБР, - добавляет газета. - По его словам, высокопоставленные агенты пытались подтасовать выборы, отказавшись преследовать Клинтон, а затем раскрутили расследование по поводу России, чтобы подорвать его президентство". Операция "Ураган перекрестного огня" началась ровно за 100 дней до президентской кампании. "Настроение на первых встречах было тревожным, вспоминают бывшие сотрудники. Агенты только что завершили расследование в отношении Клинтон и готовились к месяцам возглавляемых республиканцами слушаний по поводу того, почему ей не предъявили обвинения. В центре операции было то же ядро агентов и аналитиков, которые вели расследование в отношении Клинтон. Никто не стремился вновь вмешиваться в президентскую политику, говорят бывшие сотрудники, особенно когда агенты не знали, чем обернется информация австралийцев", - сообщает газета. В те первые месяцы ФБР вело расследование в отношении четырех помощников кампании Трампа: Майкла Флинна, Пола Манафорта, Картера Пейджа и Джорджа Пападопулоса. "Контрразведывательные расследования могут занять годы, но ФБР хотело быстро узнать, было ли у российского правительства влияние на кампанию Трампа. Один из вариантов был самый непосредственный - опросить сотрудников предвыборного штаба об их контактах с Россией", - говорится в статье. "По словам двух бывших сотрудников, это обсуждалось, но сделано не было, потому что допрос свидетелей или запрос о привлечении документов мог вывести расследование на обозрение общественности, а именно этого сотрудники ФБР пытались избежать в разгар президентской гонки", - пишет издание. "Бюрократия в ФБР не принесла агентам ничего хорошего, - продолжают авторы статьи. - В июле отставной британский шпион по имени Кристофер Стил обратился к товарищу в ФБР за рубежом и предоставил доклады, связывающие сотрудников предвыборного штаба с Россией. Но документы блуждали по организационной структуре ФБР, рассказали экс-сотрудники". В октябре агенты полетели в Европу, чтобы расспросить Стила, но тот был раздосадован медлительностью ФБР и начал делиться своими находками с журналистами. В конце октября правоохранители признали, что ведут расследование, но призвали к сдержанности. За две недели до инаугурации Трампа высокопоставленные сотрудники спецслужб проинформировали Трампа о российских хакерах и сообщили, что Путин пытался посеять хаос на выборах, ослабить Клинтон и помочь Трампу выиграть. "Затем Коми встретился с Трампом лично, сообщив о докладах Стила и предупредив, что журналисты их получили", - пишет издание. Коми заверил Трампа в том, что ФБР намерено его защищать, но Трампа было не убедить: "За несколько часов до этого он заявил The New York Times, что истории о вмешательстве России в выборы продвигают его противники, чтобы отвлечь внимание от его победы". Источник: The New York Times