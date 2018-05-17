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17 мая 2018 г.
17 мая 2018 г.

Кристиан Штайнер | Neue Zürcher Zeitung

В российском правительстве Алексею Кудрину разрешено выступать только в роли сторожевой собаки

Экономист либерального толка Алексей Кудрин, некогда занимавший пост министра финансов РФ и назначенный теперь на должность главы Счетной палаты, вероятно, хотел бы занять более важную позицию в российском правительстве, полагает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Кристиан Штайнер.

Наверное, Кудрин выбрал синицу в руке, ведь ни один из 22 министерских постов он бы не занял. И этому есть простая причина: Кудрин и новый-старый премьер-министр Дмитрий Медведев не особенно любят друг друга, отмечает Штайнер. Пока Медведев будет оставаться на своем посту, Кудрин не сможет продвинуться вверх.

Судя по первым сообщениям, в новом российском правительстве все, к сожалению, останется по-старому. "Бюрократы заняли главные посты. Вместо реформ и модернизации речь будет идти только о распределении "предвыборных подарков", - говорится в статье. - Кудрин в качестве казначея может разве что урезать средства на слишком большие амбиции коллег. Однако то, что либералам разрешили быть только сторожевыми собаками возле кассы, - это плохие новости для российской экономики".

Источник: Neue Zürcher Zeitung


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