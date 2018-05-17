Меркель укрепляет обороноспособность Германии для противостояния России

Выступая в Бундестаге в ходе дебатов о новом бюджете, Ангела Меркель обосновала повышение расходов на оборону и заявила: "Речь идет не о вооружении, а об оснащении", передает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Бенедикт Нефф.

В связи с различными кризисами и войнами Меркель подчеркнула в своей речи "выдающееся значение" трансатлантических отношений. Одновременно она снова раскритиковала США. По ее словам, расторгать ядерное соглашение с Ираном "неправильно", говорится в публикации.

Применение военной силы всегда может быть только крайней мерой, сказала Меркель, отметив при этом, что правительство Германии видит свою обязанность в выполнении цели НАТО, заключающейся в том, чтобы тратить на военные расходы 2% ВВП. Однако речь идет не о вооружении, а просто об оснащении армии, заявила Меркель. Европа, по словам канцлера, должна взять судьбу в свои руки.

Кроме того, как сообщила Меркель, Германия намерена развивать цифровые технологии в бундесвере. Так, правильным, по мнению канцлера, является создание киберподразделения. Гибридная война является частью военной доктрины России, считает Меркель. "Здесь мы, конечно, должны быть готовы к обороне, иначе у нас нет шансов", - заявила канцлер.

Помимо общей оборонной политики, Меркель также назвала первоочередной задачей ЕС создание общеевропейской системы предоставления политического убежища, передает издание.

Высказывания Меркель касательно европейского бюджета и реформ финансовой политики ЕС остались "расплывчатыми", отмечает Нефф. Канцлер считает правильным дальнейшее развитие Европейского стабилизационного механизма (ESM). Однако как именно она представляет себе это развитие, Меркель не сказала.

Речь Меркель была раскритикована руководительницей фракции левых в Бундестаге Сарой Вагенкнехт, назвавшей "больными" утверждения Меркель, предостерегавшей о российских кибератаках. Вагенкнехт привела в качестве аргумента цифры: НАТО тратит на оборону 900 млрд долларов, в то время как военные расходы России составляют 66 млрд долларов. Министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, который гораздо более критично настроен к России, чем его предшественник Зигмар Габриэль, Вагенкнехт назвала "дилетантом в МИДе". Политик потребовала отмены экономических санкций против России, передает издание.

Голосование по бюджету на 2018 год будет проводиться в Бундестаге до начала июля. В целом запланированы расходы в размере 341 млрд евро. На оборону планируется потратить 38,5 млрд евро, в 2017 году военный бюджет ФРГ составлял 37 млрд евро, говорится в публикации.