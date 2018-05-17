Бывший военнослужащий элитного подразделения израильской армии: "Нас, снайперов, учат убивать, а не останавливать протесты"

Бывший снайпер Надав Вайман критикует израильские власти в связи с недавними действиями в секторе Газа и рассказывает в интервью Sueddeutsche Zeitung о том, как чувствует себя человек, прерывающий чью-то жизнь.

Кадры массовых протестов палестинцев в секторе Газа облетели в понедельник весь мир. По данным палестинской стороны, в день 70-летия основания Израиля погиб 61 человек и были ранены 2700. В задачу израильских военнослужащих по другую сторону границы входит останавливать тех, кто стремится ее пересечь, передает издание.

"Надав Вайман служил с 2005 по 2008 год в элитном снайперском подразделении и участвовал преимущественно в операциях на Западном берегу реки Иордан. Ему понадобились годы, чтобы переработать воспоминания о том периоде. Сегодня он возглавляет образовательный отдел неправительственной организации Breaking the Silence (критикующей действия израильских властей по строительству поселений. - Прим. ред.). Эта организация вызывает неоднозначные оценки, прежде всего, в самом Израиле", - отмечает автор статьи Яна Анцлингер.

По словам Надава Ваймана, он никогда не стрелял в протестующих. "Не могу поверить, что против них задействовали снайперов. Тот, кто хочет предупредить безоружных демонстрантов, использует обычных солдат. Нас, снайперов, учат убивать, а не останавливать протесты. Наша работа - подолгу лежать и ждать где-то, чтобы потом выстрелить и попасть точно в цель".

Когда выполняешь задание, рассказывает собеседник издания, ты воспринимаешь это как работу. "Возможно, те, кто вынужден стрелять по безоружным женщинам и детям, от которых не исходит никакой угрозы, воспринимают это по-другому".

"Я всегда осознавал, что прерываю чью-то жизнь. Когда я смотрел через оптический прицел на того, кого предстояло устранить, я понимал, что вижу последние моменты жизни этого человека. И когда нажимал на курок, понимал, что буду это видеть перед собой всегда", - говорит Надав.

Обычно, рассказывает бывший снайпер, в ходе протестов снайперы стреляют после предупредительных выстрелов и по ногам. "Выше колен - уже опасно: там проходит артерия. Можно рассчитать - убивать или ранить. Более 60 убитых - это сумасшедшая цифра".

По словам собеседника SZ, обычно снайперы не делают разницы между детьми и взрослыми. "Когда от палестинца исходит опасность, ты должен его убить. Существуют три простых правила: тот, кто тебе угрожает, должен иметь для этого средство, намерение и возможность. Тогда ты можешь стрелять. Например, у него в руке может быть коктейль Молотова, он хочет его запустить и стоит на соответствующем расстоянии. Тот, кто размахивает ножом на расстоянии 400 метров, опасности не представляет".

Эти правила действуют лишь для палестинцев, для поселенцев - нет. "Мне тогда вдолбили на Западном берегу: если теоретически поселенец стоит с оружием перед тобой и хочет тебя убить, спрячься за большим камнем и дождись, пока он выпустит всю обойму. Затем вызови пограничную полицию - сам ты его трогать не можешь. Поселенцы стоят выше закона".

По словам Надава Ваймана, те, кто протестовал в секторе Газа, угрозы не представляли. "Можно было бы отогнать людей при помощи слезоточивого газа, резиновых пуль или еще как-то. Я думаю, в будущем таких протестов удастся избежать, если Израиль перестанет угнетать палестинцев".

"Когда я был на Западном берегу и видел, как на меня смотрят палестинцы, я думал, что они ненавидят меня потому, что я еврей. Но со временем я заметил: она так смотрят, потому что я солдат и захватил их землю", - рассказывает он.

Почему он спустя столько лет начал открыто говорить о пережитом? "Да потому, что эти картинки меня не оставляли. Мы запугивали людей на КПП, врывались ночами в частные дома, вытаскивали людей из кроватей и сгоняли их в одну комнату, чтобы из окон других комнат в темноте стрелять по людям".

"Из тех, кто обязан проходить военную службу в Израиле (исключение составляют лишь замужние женщины, евреи-ортодоксы и поселенцы), большинство не становятся боевыми солдатами, еще меньше попадают в снайперские отряды, и уже совсем маленькая толика оказывается в тех районах, в которых был задействован я. В моем подразделении нас было 12 человек. После службы никто из нас не сделал военной карьеры. С нас было достаточно", - отмечает в заключение Надав Дайман.