Разведка ФРГ получила в 1990-е годы образец "Новичка"

Как стало известно в ходе совместного журналистского расследования, проведенного Sueddeutsche Zeitung, а также NDR, WDR и Die Zeit, некий агент Федеральной разведывательной службы ФРГ получил в 1990-е годы образец нервно-паралитического вещества "Новичок" - в деле фигурировал и бундесвер, пишут авторы публикации Георг Масколо и Хольгер Штарк.

"Новичок" - одно из самых смертоносных когда-либо синтезированных веществ, - напоминают авторы. - Его использование против перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери в марте этого года в британском Солсбери привело к дипломатическому кризису между Москвой и Западом".

По данным издания, операция, проведенная в первой половине 1990-х, вызвала противоречивую реакцию в правительстве ФРГ. "Разведка (BND) какое-то время уже вела разработку российского ученого, который предложил раскрыть тайну нового класса боевого отравляющего вещества, которую военные берегли как зеницу ока, в обмен на гарантии переезда и безопасности для него и его семьи. Этот "источник" даже предложил привезти образец в Германию", - говорится в статье.

В правительстве разгорелись жаркие политические и юридические дискуссии. "В 1990 году под нажимом канцлера Гельмута Коля с территории Западной Германии было вывезено хранившееся там американское химическое оружие, одновременно с этим продвинулись переговоры об отказе во всем мире от боевых отравляющих веществ. Кроме того, еще в 1954 году в рамках Парижского соглашения Германия обязалась не производить оружие массового уничтожения", - передают журналисты.

"Образец вещества был проанализирован в шведской лаборатории - разведка и Минобороны ФРГ получили лишь его формулу. Что стало с самим образцом, неясно - шведские власти ответили на соответствующий запрос, что не могут прояснить ситуацию в столь короткое время".

"По указанию Коля, - продолжают авторы статьи, - разведка уведомила некоторых своих наиболее близких партнеров, в том числе американские и британские спецслужбы. Позднее была создана рабочая группа, куда вошли представители пяти западных разведок и немецкой BND, которая свела воедино все данные по "Новичку". В отдельных странах НАТО было запущено производство микроскопических доз яда, чтобы проверить их методы защиты и датчики и выработать противоядие. Дабы не портить хорошие отношения с тогдашним президентом РФ Борисом Ельциным, федеральное правительство Германии приняло решение не сообщать ему информацию, связанную с "Новичком". Последний советский лидер Михаил Горбачев заверил еще в 1987 году, что производство химического оружия остановлено".

"Перебежчик, - пишут в заключение авторы, - окольными путями добрался до Европы и какое-то время жил под наблюдением бундесвера. Сегодняшнее правительство прикладывает максимум усилий, чтобы реконструировать все обстоятельства, которые тогда были тщательно засекречены".