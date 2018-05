17 мая 2018 г. Том Парфитт | The Times Казаков выпороли за то, что они пороли протестовавших против Путина "Казаки, с кожаными плетками напавшие на участников недавнего антипутинского митинга, получили наказание в виде своей доли порки", - сообщает журналист The Times Том Парфитт. "Да, у нас был сход. Мы собрались, сделали выводы, разбирались, как так могло получиться, что к этому привело. Ясно, конечно, что там были провокаторы. Но, тем не менее, мы наказали тех, кто дал отпор нагайками. Мы их наказали по нашим обычаям и традициям казаков", - передает корреспондент комментарий казачьего блогера Василия Ящикова для Business FM. У казаков в России есть собственные зарегистрированные военизированные организации, и они выполняют ряд правоохранительных функций. "Неясно, как они оказались на демонстрации 5 мая, за два дня до инаугурации президента Путина на четвертый срок. Городские власти заявили, что ни мэрия, ни полиция их не приглашали", - передает Парфитт. Пресс-секретарь Центрального казачьего войска заявил, что они были на концерте неподалеку и решили "выразить свою гражданскую позицию", чтобы предотвратить "насильственный захват власти". "Полиция не вмешивалась, но мужчину в одежде казака впоследствии оштрафовали за ругань", - говорится в статье. Источник: The Times