Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
17 мая 2018 г.
17 мая 2018 г.

Том Парфитт | The Times

Казаков выпороли за то, что они пороли протестовавших против Путина

"Казаки, с кожаными плетками напавшие на участников недавнего антипутинского митинга, получили наказание в виде своей доли порки", - сообщает журналист The Times Том Парфитт.

"Да, у нас был сход. Мы собрались, сделали выводы, разбирались, как так могло получиться, что к этому привело. Ясно, конечно, что там были провокаторы. Но, тем не менее, мы наказали тех, кто дал отпор нагайками. Мы их наказали по нашим обычаям и традициям казаков", - передает корреспондент комментарий казачьего блогера Василия Ящикова для Business FM.

У казаков в России есть собственные зарегистрированные военизированные организации, и они выполняют ряд правоохранительных функций. "Неясно, как они оказались на демонстрации 5 мая, за два дня до инаугурации президента Путина на четвертый срок. Городские власти заявили, что ни мэрия, ни полиция их не приглашали", - передает Парфитт.

Пресс-секретарь Центрального казачьего войска заявил, что они были на концерте неподалеку и решили "выразить свою гражданскую позицию", чтобы предотвратить "насильственный захват власти". "Полиция не вмешивалась, но мужчину в одежде казака впоследствии оштрафовали за ругань", - говорится в статье.

Источник: The Times


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2018 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               