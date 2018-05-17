"Много красивых женщин": футбольная ассоциация Аргентины дает советы по флирту с россиянками

"Русский язык и культура" - так звучит название пособия, которое учитель языка Эдуардо Пенниси раздал в штаб-квартире Ассоциации футбола Аргентины (AFA). В издании есть глава, которая вызвала возмущение в соцсетях, сообщает Die Welt. Ее заглавие - "Что делать, чтобы попытать счастья с русской девушкой".

"Русским женщинам нравятся мужчины, которые берут инициативу в свои руки, - говорится в одном из пунктов. - Если вы не уверены в себе, вам нужно практиковать общение с большим числом женщин".

В другом абзаце заявлено: "Обычно русские женщины интересуются важными вещами, но, конечно, вам встретятся и такие, которые уделяют внимание только материальному. Не беспокойтесь. В России много красивых женщин, и не все из них вам подходят. Будьте избирательны".

По сообщениям СМИ, из пособия изъяли соответствующие места, но фото страницы из него все же быстро распространилось в Twitter. Ассоциация футбола Аргентины сделала заявление по поводу этой главы: после внутреннего расследования сделан вывод, что часть учебного материала напечатали по ошибке. Публикация "ни в коей мере не отражает мнение Ассоциации футбола Аргентины и ее президента Клаудио Тапиа", говорится в заявлении.

Пенниси, профессор русского языка, в интервью Clarín встал на защиту этой главы. "AFA утвердила материал курса полностью. Подсказки он нашел в интернете, но не может вспомнить сайт. Русские женщины "очень особенные", в тексте это хорошо разъясняется. Советы он назвал "безобидными и наивными", - пересказывает Die Welt слова преподавателя.