17 мая 2018 г. Алекс Хортон | The Washington Post Путин сделал шоу из проезда по новому Крымскому мосту. Но его затмил кот "При торжественном "крещении" моста стоимостью 4 млрд долларов, который связал Россию с Крымом, пиарщики президента Путина предусмотрели почти все", - пишет журналист The Washington Post Алекс Хортон. "Во вторник Путин в синих джинсах, сняв галстук, прыгнул за руль оранжевого самосвала и проехал по мосту, а видеокамеры фиксировали все его движение. Камера в кабине грузовика ловила его светские разговоры со строителем, который поехал прокатиться с ним за компанию, и транслировала их в государственных СМИ", - пишет издание. "Образный ряд выстраивался намеренно: Путин подтвердил свою спорную аннексию Крыма, произошедшую в 2014 году, завершив проект, который на Западе резко осуждается как незаконный. Он торжественно открыл мост - 12-мильное сооружение из бетона и стали над Керченским проливом в Черном море - возглавив первую в истории автоколонну, которая проехала из России в Крым; то была демонстрация силы в сферах индустрии и культуры", - комментирует автор. "Но была одна загвоздка: вообще-то Путина на мосту опередили. Это сделали не саботажники, не протестующие, не какой-то политик, стремившийся оттянуть на себя внимание и сыграть судьбоносную роль, а рыже-белый кот, который прогулялся по мосту днем раньше. Мостик - живой талисман, которого приютили строители моста, - в понедельник похвастался своим без малого 35 тыс. фолловеров в Instagram, что уже перешел через мост - за сутки до того, как по мосту впервые проехал Путин", - пишет издание. Газета сочла странным еще один момент - когда Путин давал автографы на мосту, из колонок зазвучала музыкальная тема из американского фильма "Рокки". "Сюжет "Рокки IV" включает в себя унизительное поражение первоклассного советского боксера Ивана Драго в разгаре холодной войны", - пишет автор. "Кот Мостик сыграл одну из ключевых ролей в рекламировании моста как благостной российской затеи", - отмечает издание, тут же заявляя, что на Украине пиар-кампания Мостика мало кого склонила к изменению позиции. Источник: The Washington Post