17 мая 2018 г. Крис Муни | The Washington Post Ученые подозревают, что кто-то где-то производит запрещенное химическое вещество, разрушающее озоновый слой "Выбросы запрещенного, уничтожающего озон химического вещества растут, как сообщила группа ученых в среду, предположив, что кто-то может тайно производить загрязняющий агент в нарушение международного соглашения", - пишет The Washington Post. "Выбросы трихлорфторметана выросли на 25% с 2012 года, несмотря на то, что это вещество входит в состав группы загрязнителей озона, снятых с производства в соответствии с Монреальским протоколом 1987 года", - пишет издание. "Я делал эти измерения более 30 лет, и это самое удивительное, что я видел, - говорит Стивен Монтцка, ученый из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), который руководил этой работой. - Меня это действительно поразило". "Этот вывод, как представляется, скорее всего, приведет к международному поиску его загадочного источника", - полагает автор статьи Крис Муни. "Официально производство трихлорфторметана, предположительно, должно быть практически сведено к нулю - по крайней мере, именно это государства всего мира сообщали организации ООН, проверяющей соблюдение Монреальского протокола. Но, с учетом роста выбросов, ученые подозревают, что кто-то производит это химическое вещество в нарушение запрета", - говорится в статье. "Ученые не знают, кто это может делать и где это может происходить. Метеорологическая станция США на Гавайях обнаружила трихлорфторметан, смешанный с другими газами, характерными для источника, находящегося где-то в Восточной Азии, но ученые не смогли дальше сузить область его нахождения", - пишет издание. По словам Дарвуда Зельке, основателя Института управления и устойчивого экологобезопасного развития (США), он был удивлен обнаруженным, не только потому, что это вещество давно было запрещено, но и потому, что существуют его заменители, что затрудняет возможность представить себе, каким должен быть рынок для трихлорфторметана сегодня. Исследование проводилось под руководством американских ученых из NOAA, при содействии голландских и британских исследователей. Его результаты были опубликованы в журнале Nature, сообщает издание. Трихлорфторметан, в основном используемый для производства пеноматериалов, может находиться в атмосфере до 50 лет после выброса. Он исчезает только в стратосфере, где молекулы хлора вступают в уничтожающие озон химические реакции. Это уменьшение озонового слоя, в свою очередь, ослабляет нашу защиту от ультрафиолетового излучения на поверхности Земли, пишет автор. Источник: The Washington Post