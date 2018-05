17 мая 2018 г. Спенсер С.Хсу | The Washington Post Российская фирма, связанная с союзником Путина и с кампанией троллинга 2016 года, сопротивляется расследованию Мюллера "Прокуроры из команды спецпрокурора Роберта Мюллера и адвокаты российской фирмы, попавшей под суд по обвинению в финансировании операции по вмешательству в американские президентские выборы 2016 года, поспорили в среду из-за планов правительства США предоставить огромные объемы электронных доказательств, - сообщает Спенсер С.Хсу в The Washington Post. - Ожесточенное столкновение произошло на первом слушании по делу перед американским окружным судьей". "Компания "Конкорд менеджмент и консалтинг", основанная бизнесменом Евгением Викторовичем Пригожиным по прозвищу "повар Путина" (оно объясняется его тесными связями с российским президентом), не признала себя виновной во время официального предъявления обвинения в Вашингтоне на прошлой неделе, - говорится в статье. - Первые слушания по уголовным делам - это обычно планирование подготовки к суду, но в среду они переросли в политический театр, так как адвокаты связанной с Кремлем компании, которая пострадала от американских экономических санкций, обвинили прокуроров во лжи и громко ругались, переговорив с ними по окончании слушаний". "В понедельник, обращаясь к суду, адвокаты "Конкорда" обвинили Мюллера в том, что он предъявил "вымышленные" обвинения по поводу заговора о "вмешательстве" в американские выборы по личным политическим мотивам", - передает автор. "Причина очевидна, и она политическая. Чтобы оправдать собственное существование, специальному прокурору надо обвинить россиянина - любого россиянина", - заявили адвокаты "Конкорда" Эрик Дюбелье и Кэтрин Сайкали. "Спецпрокурор заявил, что фирма "Конкорд" финансировала (а Пригожин утвердил и контролировал) операции, проводившиеся третьим корпоративным обвиняемым - "Агентством интернет-исследований" (Санкт-Петербург). По словам прокуроров, АИИ служило опорным пунктом амбициозного заговора и мошенничества с 2014 по 2016 годы, с тем чтобы в 2014-2016 годах хитростью заставить американцев читать и распространять поставляемую Россией политическую пропаганду о президентской кампании, - говорится в статье. - Американские спецслужбы задокументировали связи Пригожина с руководством российской разведки". Адвокаты "Конкорда" запросили у команды Мюллера доступ к информации 51-й категории, чтобы подготовиться к защите. "По словам нескольких экспертов по праву, эта информация может выставить напоказ или подорвать более широкое расследование, затрагивающее других российских обвиняемых", - указывает журналист. "Есть признаки, что данное дело может увязнуть в битвах по нескольким фронтам", - полагает Хсу. Источник: The Washington Post