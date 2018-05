17 мая 2018 г. Байрон Тау, Ребекка Боллхаус, Эрика Орден | The Wall Street Journal Сенатский комитет по разведке подтвердил вывод о том, что Москва пыталась поддержать Трампа "Руководимый республиканцами сенатский комитет поддержал вывод американских разведслужб о том, что Москва пыталась оказать поддержку президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году посредством хакерства и распространения дезинформации, - к такому заключению пришли обе партии, выступив против точки зрения комитета Палаты представителей и опровержений президентом самой идеи о том, что Россия хотела его победы", - пишет The Wall Street Journal. Заключение сенатского комитета по разведке, обнародованное в среду после слушания за закрытыми дверями, проведенного совместно с бывшими руководителями разведслужб, было принято в рамках продолжающегося уже 14 месяцев расследования комитета относительно предполагаемого российского вмешательства в выборы 2016 года. Оно подтвердило выводы разведслужб при бывшем президенте Бараке Обаме, говорится в статье. В докладе комитета Палаты представителей по разведке, опубликованном ранее в этом году, говорится, что Россия имела целью не повысить шансы Трампа на победу на выборах, а подорвать саму идею свободных и честных выборов и распространить "хаос и разногласия" в США. Предполагаемая роль России в связи с выборами в США стала центральной частью расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, отличного от проверок Конгресса, поясняют авторы статьи. В результате расследования Мюллера несколько человек признали себя виновными и было выдвинуто несколько обвинений, в том числе в налоговых махинациях и сговоре с целью отмывания денег. Ни одно из обвинений не связано с тайным соглашением с Россией, отмечает издание. "Сенатский комитет по разведке, как ожидается, опубликует более детальную оценку ситуации, связанную с вопросом о сговоре, в ближайшие недели", - говорится в статье. В 2017 году американское разведывательное сообщество опубликовало вывод о том, что Путин отдал приказ начать кампанию с целью повлиять на исход выборов 2016 года, что он пытался помочь Трампу прийти к победе и очернить Хиллари Клинтон, преследуя более широкие цели по подрыву западного либерализма, пишет издание. Члены сенатского комитета по разведке "не видят причин оспаривать эти выводы", заявил в среду председатель комитета сенатор Ричард Бёрр. Источник: The Wall Street Journal