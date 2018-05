17 мая 2018 г. Джессика Донати | The Wall Street Journal Тиллерсон предупреждает о кризисе этических представлений у американских лидеров Бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон, выступая в Вирджинском военном институте, предупредил, что кризис порядочности и этики среди лидеров Америки создает риски для свободы и демократии в стране, сообщает The Wall Street Journal. По его словам, каждый американский гражданин обязан искать правду и заставлять лидеров отвечать за свои поступки. "Если наши лидеры стремятся скрыть правду или же мы как народ начинаем соглашаться с альтернативной реальностью, больше не основанной на фактах, то мы, граждане Америки, на полпути к отказу от нашей свободы", - сказал он, проводя параллели с Россией, Ираном и Северной Кореей. "Бывший главный дипломат не упоминал Трампа открыто, но эта речь, как представляется, отсылала к частым столкновениям Трампа со СМИ", - отмечается в статье. "Если мы, американцы, не будем противостоять кризису этики и порядочности в нашем обществе и среди наших лидеров, как в публичном, так и в частном пространстве, то для американской демократии, какой мы ее знаем, наступает закат", - заявил Тиллерсон. Бывший исполнительный директор Exxon Mobil, Тиллерсон пошутил насчет своей карьеры. Та, по его словам, достигла своего пика в начале 1990-х, когда он был управляющим отдела нефтяной компании: "Это было все, чем я когда-либо хотел заниматься. Лучшая работа, которая когда-либо у меня была. С тех пор все пошло под откос". Источник: The Wall Street Journal