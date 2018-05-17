Хайо Зеппельт: "Россия владеет всеми приемами контрпропаганды"

Журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт считается в Германии одним из ведущих экспертов по проблеме допинга. Россия сначала отказала журналисту в визе для ЧМ-2018, однако после вмешательства федерального правительства российские власти пересмотрели свое решение, пишет Die Zeit.

Как отметил в беседе с изданием журналист, он еще не знает, поедет ли в Россию на футбольный турнир. "Мой телеканал и я еще будем думать над этим".

Комментируя отказ российских властей выдать ему визу, Зеппельт говорит о том, что "еще ни разу не сталкивался с тем, чтобы спортивному журналисту было отказано в доступе к такому спортивному событию, как Чемпионат мира по футболу или Олимпиада".

"Можно видеть, что освещение в СМИ скандалов вокруг системы государственного допинга ударило в России по больному месту. В любом случае запрет на въезд стал пиар-провалом для страны, проводящей чемпионат", - говорит собеседник издания.

"Этот случай демонстрирует то, как в целом в России обходятся с критически настроенной [к власти] журналистикой. Россия владеет всеми приемами контрпропаганды: политики и окологосударственные СМИ отрицают то, чего никогда и не утверждалось, выставляют нас русофобами и работают с искаженными фактами", - заявляет Зеппельт.

"Утверждалось, что мы работаем по указке правительства ФРГ, чтобы якобы отвлечь внимание от неудач немецких спортсменов на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Потом меня дискредитировали, назвав сотрудником ЦРУ. (...) Одно информагентство писало, что мой оператор снимал что-то через замочную скважину. Это все неправда, в двери, о которой шла речь, вообще не было замочной скважины - информагентство выступило с опровержением".

По словам журналиста, "репортажи ARD о допинге в России получили в стране широкую известность. И из-за того, что русские пытались все отрицать, в конечном итоге об этом стали сообщать журналисты по всем миру".

"Все верно, - признает Зеппельт, - допинг используется почти повсеместно: я делал репортажи про применение допинга в Африке и Южной Америке и, конечно, в Германии. Но такого размаха, как России, где существует государственная система применения допинга, нет больше нигде".

"За год до Олимпиады в Сочи у нас появилась идея присмотреться к тому, как в России обстоят дела с допингом. Когда мы снимали свои первые фильмы, на нас обратили внимание люди из России - прежде всего супруги Степановы. Доверились нам и другие информаторы. Полученную от них информацию в итоге подтвердили не только в WADA".

Комментируя расхожее мнение о том, что допинг в футболе бесполезен, Зеппельт говорит о том, что "тот, кто распространяет подобную информацию, на мой взгляд, уводит внимание от фактов. Успех в футболе зависит от многих факторов, где фармпрепараты могут быть подспорьем: это выносливость, скорость, координация и ускоренное восстановление. Несомненно, допинг помогает, а то, что он применяется [в этом виде спорта], доказывают многочисленные статистические данные, собранные в ходе многолетнего контроля".

"Спортивная журналистика, - отмечает в завершение беседы Хайо Зеппельт, - должна начать думать в более политическом ключе и действовать сообразно этому. В нашей работе мы нередко сталкиваемся с этическими, медицинскими и экономическими вопросами, но прежде всего с властью. Это делает объект наших интересов в определенном смысле политическим. Путин с особым размахом использует спорт как политическую арену - конечно, не только он. Самое время спортивной журналистике заговорить голосом, который будет услышан и воспринят всерьез. Иначе она так и останется придатком".