Женщин дегуманизируют и считают более сексуально доступными только за то, что они держат в руках алкогольный напиток

В ходе нового вселяющего тревогу исследования были выявлены вредные стереотипы в отношении женщин, употребляющих алкоголь, независимо от их реального поведения. В серии экспериментов, в которых приняли участие около 400 человек - как мужчин, так и женщин - исследователи обнаружили, что для того, чтобы люди начали смотреть на женщину в негативном свете, ей достаточно просто держать алкогольный напиток в руках", - передает Daily Mail.

"Женщины, которые держали в руках бутылку пива, а не бутылку воды, воспринимались как более пьяные, "менее человечные" и более "доступные в сексуальном отношении". Однако в случае с мужчинами такого не наблюдалось", - говорится в статье.

"По словам ученых, которые провели это исследование, его результаты имеют "тревожные последствия" для восприятия женщин и того, как с ними обращаются в социальных ситуациях, и заставляют предположить, что люди с меньшей вероятностью будут готовы вмешаться в некоторые ситуации, в которых женщина может подвергаться риску", - пишет издание.

"Хотя мы предполагали, что женщин, употребляющих алкоголь, будут дегуманизировать больше, чем женщин, пьющих воду, или мужчин, пьющих алкоголь, все равно было удивительно видеть, как это появляется", - сказала Джанин Скоринко, ведущий автор и профессор социальных наук и политических исследований в Вустерском политехническом институте.

"Это особенно шокирует, потому что просто держание в руках пивной бутылки усиливало восприятие опьянения, сексуальной доступности женщин, но не мужчин. Кроме того, не имело значения, кто был наблюдающим - и мужчины, и женщины в равной степени дегуманизировали женщин, употребляющих алкоголь".

"В ходе исследования группа провела три эксперимента, в которых участникам демонстрировали изображение молодого человека или девушки у бара с бутылкой пива или воды. Всего было задействовано 398 участников - 207 мужчин и 191 женщина, средний возраст которых составлял 34 года. Каждого участника просили оценить, насколько пьян, по его мнению, был человек на изображении по 7-балльной шкале. (...) Их также попросили оценить, насколько "человечным" выглядел человек, с такими вариантами ответов, как "механический", "холодный, как робот" или "с отсутствием самоконтроля, как у животного".

"В последнем эксперименте им была предоставлена дополнительная информация, как подписи к постам в социальных сетях, типа "После 4 порций!", "Ха-ха, продолжаем гулять!"; "Да здравствуют выходные!"

Хотя стереотипы о женщинах, употребляющих алкоголь, хорошо известны, исследователи говорят, что результаты, обнаруженные в исследовании, были "шокирующими".

"Это исследование позволяет нам лучше понять, как воспринимают женщин, употребляющих алкоголь, и хотя эти представления весьма негативны, они дают представление о том, как двигаться дальше, - считает Скоринко. - Располагая этим более глубоким пониманием, мы надеемся, что мы сможем начать повышать осведомленность об этих проблемах и сократить виктимизацию женщин - независимо от того, выпивают они или нет".