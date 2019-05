17 мая 2019 г. Шон Уолкер | The Guardian Крайне правые Европы разделены по вопросу России, пока Сальвини готовит предвыборный митинг в Милане "В субботу министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини соберет националистов со всей Европы на митинг на площади Пьяцца Дуомо в Милане в попытке показать, что он может объединить ультраправые силы континента перед европейскими выборами на следующей неделе", - пишет The Guardian. "В последние годы во многих частях Европы возросло число националистических, популистских партий. От деревень Нормандии до венгерских равнин, они идут на выборы со схожим месседжем о национальной идентичности, которая находится угрозой, об опасностях миграции и о восстановлении национального суверенитета. Однако остается одна проблема, по которой правые популисты континента разделены: Россия", - подчеркивает автор публикации Шон Уолкер. "Для многих националистических и ультраправых партий поддержка России является естественным побочным эффектом антиамериканизма и антиевропейских настроений. Многим также нравится сосредоточенность Кремля на традиционных ценностях, и они ошибочно полагают, что президент Владимир Путин является нативистским этно-националистическим лидером. Есть также предположения о тайной российской поддержке или финансировании крайне правых партий", - пишет The Guardian, упоминая в этой связи также, кроме Сальвини, и Марин Ле Пен, которая считает, что аннексия Крыма Россией была законной, и партия которой взяла кредит у российского банка. "(...) Для других националистов, особенно из Скандинавии и стран Балтии, Россия является стратегической угрозой, которой необходимо агрессивно противостоять", - пишет газета. "Мы очень обеспокоены российской агрессией. Раненый медведь опасен", - заявил в прошлом месяце в Милане депутат Европарламента Андерс Вистиcен из Датской народной партии в кулуарах в преддверии запуска националистической коалиции Сальвини. Он отправился в Милан, чтобы присоединиться к блоку, но дал понять, что у него мало времени для пророссийской политики своего нового союзника", - отмечается в статье. Также британская газета указывает на правящую партию Польши "Право и Справедливость", которая, вероятно, останется вне формального альянса в Европарламенте, отчасти из-за опасений по поводу России. "У председателя партии Ярослава Качиньского есть сомнения в тесном союзе с каким бы то ни было пророссийским политиком, в том числе с Виктором Орбаном из Венгрии (...)", - пишет The Guardian. "Эстонская EKRE, крайне правая партия, которая является частью правительства страны, заявила, что присоединится к блоку Сальвини, но эта партия категорически антироссийская. Яак Мадисон, член парламента от EKRE, который собирается стать депутатом Европарламента, если партия преодолеет барьер на европейских выборах, (...) сказал, что лучшей политикой является согласиться не соглашаться. "Мы понимаем их позицию. У них нет 25% русских среди населения, и у них не было 50 лет оккупации", - сказал он. Тем не менее, политики из других эстонских партий раскритиковали EKRE за то, что Марин Ле Пен приняли в эстонском парламенте. Слишком близкие отношения с политиком, который считается пророссийским, могут быть опасны на выборах для националистической партии в стране, которая глубоко подозрительно относится к России", - пишет The Guaridan. Вистиcен отметил, что были предприняты согласованные усилия, чтобы сделать манифест нового блока Сальвини как можно более расплывчатым, чтобы "не исключать тех, кто потенциально хочет быть с нами". Он сказал, что в отношении России лучше всего просто избегать этой темы. "Мы пришли к соглашению, что очень важно, чтобы государства-члены сами определяли свою суверенную внешнюю политику". Источник: The Guardian