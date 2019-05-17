Ален Делон и шум

"Петиция против вручения актеру почетной "Золотой пальмовой ветви" - это настоящая коллективная афера с участием всех подписантов, самого актера, Каннского кинофестиваля и всех средств массовой информации", - пишет на страницах швейцарской газеты LeTemps продюсер дискуссионной передачи Infrarouge на телеканале RTS Алексис Фавр.

"Глава первая: петиция, запущенная в США, требует, чтобы кинофестиваль отменил вручение "Золотой пальмовой ветви", обещанной Алену Делону в этом году, актера осуждают как "расиста, гомофоба и сексиста". Глава вторая: Ален Делон отреагировал в Le Figaro в духе "Меня можно любить или не любить. Но мою карьеру невозможно оспаривать". И гендиректор фестиваля подтвердил свое решение вручить премию, напоминая, что Ален Делон "имеет право думать, что он думает", - отмечает автор статьи.

"Видимо, вы представляете, как я собираюсь рассуждать по существу дела и вставать на защиту Алена Делона от нового тоталитарного порядка мысли или чего-то в этом роде. Совсем нет. В этом деле меня гораздо больше интересует нечто другое: всеобщее принятие идеи о том, что оно существует. А ведь речь идет о коллективном обмане с участием петиционеров, Алена Делона, Каннского кинофестиваля, всех СМИ, нас с вами, поскольку я вам об этом рассказываю", - указывает Фавр.

"Перемотка назад, это весьма кстати. Ален Делон - человек правых, скорее даже реакционных взглядов. При этом он - легенда кино. И Каннский кинофестиваль решил воздать ему почести. Пока сложно быть более объективным. - рассуждает автор статьи. - И вот, в один прекрасный весенний день, по ту сторону Атлантики появляется онлайн-петиция. Ален Делон - "гомофоб, расист и сексист", пишет неизвестный автор текста, некая Маргарита Б, и поэтому немыслимо его награждать. На тот момент, как я прочел петицию, она собрала 22 750 подписей".

"Так в чем же разница между Аленом Делоном и этой петицией, которая подавляет его до такой степени, что заставляет на нее реагировать? Все довольно просто: первый существует, вторая не существует. В 2019 году, в то время, когда битвы за климат или за повторное голосование по "Брекзиту" собирают миллионы подписей в интернете, 22 750 подписей объективно ничего не значат. И это не пустые слова. Для сравнения, на том же сайте петиция с требованием "запретить ввоз акульих плавников в Монреаль" на сегодняшний день собрала 161 079 подписей", - пишет автор публикации.

"Как вы теперь должны понять, эпизод с Аленом Делоном, который вам преподнесли все мировые СМИ, был хроникой матча, который никогда не состоялся. Это гигантские fake news, гигантски обеленные всеми, кто в них поверил. И вы только что прочли обзор, который мне вовсе не следовало писать", - резюмирует продюсер.