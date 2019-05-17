Эрдоган под пятой у Путина

"Бои между солдатами Башара Асада и джихадистами в Сирии затрагивают важные иностранные интересы", - пишет журналист французского издания L'Express Кристиан Макарян.

"Президент Турции думал сохранить в Сирии зону влияния, которая позволила бы ему вести переговоры с русскими и иранцами. Ничего этого не будет", - говорится в статье.

"С невозмутимой логикой войска Башара Асада, поддержанные российскими военно-воздушными силами, возобновили военные действия в котле Идлиба, последнего из бастионов джихада. Этот анклав, расположенный на северо-западе Сирии, вдоль турецкой провинции Хатай, является наглядной иллюстрацией неразрешимого абсурда сирийского конфликта, поскольку в борьбе участвуют джихадисты, которым нечего терять, и войска, которые никто не останавливает, и все это происходит под пристальным взглядом западных держав, вышедших из игры", - указывает автор публикации.

"И что теперь? В Идлибе около 3 млн человек взяты в заложники джихадистами, составлявшими от 30 тыс. до 50 тыс. человек и державшими в страшной ловушке остальных. Взятие этого гнезда террористов имеет решающее значение в глазах сирийского режима, потому что именно через этот регион проходят две основные магистрали - ось север-юг Дамаск-Алеппо и западно-восточный маршрут Латакия-Алеппо - проход и контроль над Идлибом также предоставляет доступ к соседней алавитской провинции, откуда происходит клан Асада. Ликвидация джихадистов приведет к массовому исходу людей, которые неизбежно переместятся в Турцию, где уже нашли убежище 3,5 млн переселенных сирийцев. Это неприемлемо для Эрдогана; но его провал в Идлибе очевиден и за ним с нетерпением подглядывают два его временных союзника - Россия и Иран, которые хотят, чтобы Асад покончил с этим злом", - отмечает Макарян.

"В мае 2017 года в Астане президент Турции действительно взял на себя обязательство контролировать террористов Идлиба; но у него этого не вышло, они постоянно преследуют сирийскую армию и стремятся прорваться к российской авиабазе Хмеймин. Под усиленным давлением Владимира Путина и президента Ирана Хасана Рухани Эрдоган теперь вынужден отбросить джихадистов Идлиба, выторговывая в виде компенсации зону влияния на северо-западе Сирии для обезвреживания позиций курдов", - комментирует журналист.

"В краткосрочной или среднесрочной перспективе надежды Реджепа Тайипа Эрдогана в Сирии рушатся. В обмен на его сближение с Владимиром Путиным и в компенсацию за его обязательство поддержать отмену американского подкрепления против Тегерана президент Турции получил много: это увеличение торговли с Россией, российский газопровод "Турецкий поток", покупка противоракетной системы С-400 и ее производство в Турции (поставка запланирована на следующий июль)... Но в конечном счете за это приходится платить. Другими словами, Эрдоган оказался под пятой у Путина", - резюмирует L'Express.