Повар, космонавт и теннисист-грубиян - они хотят попасть в Европарламент

"В Европарламенте сидят лишь скучные карьеристы? Отнюдь: на этих выборах должность в парламенте могут получить весьма интересные личности", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Так, кандидатом, пожалуй, с самой известной фамилией является Гай Юлий Цезарь Муссолини. "51-летний итальянец - не только правнук Бенито Муссолини, он также не слишком далеко ушел от бывшего фашистского диктатора и союзника Гитлера в плане идеологии: Муссолини выступает кандидатом от правой партии Fratelli d'Italia ("Братья Италии"). Свою фамилию он ни в коем случае не считает позорным пятном, а наоборот видит в ней преимущество. (...) Поэтому он даже сделал ее лозунгом своей кампании: "Scrivi Mussolini" ("Напиши "Муссолини"), - указывает журналист Маркус Бекер.

Еще один известный кандидат на должность в Европарламенте тоже родом из Италии: Сильвио Берлускони. "Бывшему премьер-министру, долгое время занимавшему свой пост, сегодня 82 года, но он, очевидно, по-прежнему считает себя незаменимым. (...) Берлускони - медиамагнат и миллионер. Однако возглавляемая им партия Forza Italia ("Вперед, Италия") переживала и лучшие времена. Сейчас процент голосов, которые получает партия в опросах, исчисляется однозначным числом. Сможет ли он это изменить, остается открытым. Но ясно при этом, что в Европарламенте с Берлускони реже будет скучно, чем без него", - отмечает издание.

Германия, продолжает Бекер, относится к немногочисленным странам ЕС без избирательного барьера для мелких партий. Из этого, вероятно, снова извлечет выгоду и Мартин Зоннеборн. "Сатирик и соиздатель журнала Titanic еще в 2014 году неожиданно прошел в Европарламент со своей Die Partei ("Партия"), и сегодня тоже занимает в ее списке первое место. Второе место занимает сатирик Нико Земсротт, которого можно увидеть в сатирической передаче "Heute-show" на канале ZDF", - говорится в статье.

Австрия также отправляет на выборы знаменитость. Повар и ведущая кулинарного шоу Сара Винер занимает в списке кандидатов от партии "зеленых" в своей стране второе место.

"Из сферы развлечений в некотором смысле родом и Илие Настасе: некогда румын в течение 40 недель удерживался на вершине списка лучших теннисистов мира. Публику он развлекал не только своими умениями в игре, но и порой хамским или смешным поведением, за что его прозвали "бухарестским шутом". С тех пор прошло уже почти полвека, однако свой темперамент 72-летний теннисист, очевидно, сохранил. В 2017 году он, будучи капитаном женской сборной Румынии, привлек к себе внимание своими расистскими и сексистскими высказываниями, из-за чего был отстранен Международной федерацией тенниса до 2021 года. В прошлом году Настасе повздорил с полицией после того, как сначала он лишился водительских прав за вождение в нетрезвом виде, а несколько часов спустя попался за рулем автомобиля", - пишет издание.

В Великобритании также есть кандидат с известной фамилией: Джонсон. Рэйчел Джонсон. "Журналистка является сестрой Бориса Джонсона, одного из ведущих сторонников жесткого курса в "Брекзите". Правда, с политическими взглядами брата у нее мало общего: она выступает кандидатом от новой проевропейской партии Change UK. Вот только шансов на хорошие результаты у этой партии, к сожалению многих на континенте, мало, так же, как и у других проевропейских партий Великобритании", - указывает Бекер.

"Некоторым британским сторонникам ЕС, возможно, уже из-за этого хотелось бы сейчас оказаться за пределами страны или даже Земли, по крайней мере на время. Для этого в Европарламенте, вероятно, тоже будет эксперт: Иван Белла. Кандидат ксенофобской партии "Мы-семья" 20 лет назад стал первым и пока единственным словаком, побывавшим в космосе", - пишет Der Spiegel.