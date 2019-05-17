Сербы вооружаются

"Сербско-боснийский политик Милорад Додик продолжает беспрепятственно играть с огнем в Боснии и Герцеговине и даже готов спровоцировать международный кризис, - пишет немецкое издание Die Tageszeitung. - В прошлое воскресенье он заявил, что роспуск армии боснийских сербов по Дейтонским мирным соглашениям 1995 года был ошибкой. Тогда сербы лишь поддались международному давлению, заявил он".

"На переговорах в Дейтоне в 1995 году было принято решение о роспуске армий трех "воюющих сторон" под контролем международных формирований, возглавляемых НАТО, - напоминает журналист Эрих Ратфельдер. - Верховный представитель международного сообщества британец Педди Эшдаун добился в 2003 году создания совместной армии из представителей всех трех народностей: боснийцев, сербов и хорватов".

Лидер сербских националистов Милорад Додик теперь ставит под вопрос как совместную армию, так и совместное государство. "За последние годы ему с помощью России шаг за шагом удавалось ослаблять институты совместного государства и превратить созданную в Дейтоне Республику Сербскую в фактически самостоятельное государство", - указывает издание.

Россия, отмечает Ратфельдер, очень активна в Республике Сербской и в Сербии. "Россияне на протяжении более трех лет занимаются в Баня-Луке обучением так называемых антитеррористических подразделений. По мнению западных военных экспертов, это давно уже не полицейские подразделения, а ядро сербско-боснийской армии", - говорится в статье.

"Очевидно, Додик намерен объединить сербский полк совместной боснийской армии с этими спецподразделениями", - отмечает журналист.

"Россия не только поставляла оружие - например, 4 тыс. винтовок за последние два года, а также зенитные ракеты типа "Игла-1". Россия пытается привязать к себе Республику Сербскую и в экономике, прежде всего в энергетическом секторе с помощью покупки нефтеперерабатывающего завода в городе Брод и деятельности газодобывающей компании "Газпром", - пишет издание.

"Покровитель Додика, российский президент Владимир Путин, преследует стратегическую цель: с помощью Додика он хочет расширить российское влияние на Балканах и противодействовать влиянию НАТО", - полагает Ратфельдер.

"В самой Сербии это уже удалось сделать, с хорватскими правыми также устанавливаются все более тесные связи. Идеологическую поддержку оказывает Русская православная церковь. (...) Праворадикальные байкеры из России в марте этого года посетили сербскую часть Боснии. С другой стороны, сотни бывших сербских солдат служили в качестве добровольцев на стороне России в Донбассе, на востоке Украины", - говорится в публикации.

"С критиками Додик борется абсолютно в стиле Владимира Путина, - отмечает Ратфельдер в заключение. - Их подавляют и заставляют молчать с помощью бесцеремонного насилия". Недавно, пишет Die Tageszeitung, был убит предприниматель из Баня-Луки, который открыто критиковал Додика.