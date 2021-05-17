Цифровой ГУЛАГ

"Тех, кто участвует в протестах в Москве, зачастую арестовывают лишь спустя некоторое время. С помощью приложения для распознавания лиц от стартапа NtechLab власти контролируют всех. Потому что никто не должен чувствовать себя в безопасности и спустя недели, месяцы и даже годы после протестов", - пишет на страницах немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung публицист Николай Клименюк.

Во время недавних протестов в поддержку находящегося в исправительной колонии Алексея Навального многие были удивлены тем, что "в отличие от предыдущих протестов их не избивала полиция, и не было привычных массовых задержаний". "Однако некоторые участники этих демонстраций все-таки были арестованы: дома, на улице или на рабочем месте. Их идентифицировали с помощью цифрового распознавания лиц".

"Использование программ распознавания лиц для преследования недовольных граждан имеет долгую историю. Она началась в 2011 году с массовых демонстраций против фальсификации парламентских и президентских выборов. Эти демонстрации активно снимались на видео; силовики в штатском, вооруженные видеокамерами, были неотъемлемой частью тогдашнего протеста. Записи служили "доказательствами" в уголовных процессах, которые проходили вплоть до 2019 года. Последний подсудимый, Дмитрий Бученков, преподаватель университета и политический активист, даже не был в Москве в день конфликта с полицией, в котором его обвинили, но, как утверждается, его узнала программа распознавания лиц - явно в каком-то другом человеке. После года, проведенного в СИЗО, в 2017 году он сбежал в Литву, а в 2019 году был заочно приговорен к двум с половиной годам лишения свободы. (...) Как и других обвиняемых, его целенаправленно искали на видеозаписях с помощью программного обеспечения", - говорится в статье.

"12 июня 2017 года камеры наблюдения с функцией автоматического распознавания лиц впервые были использованы официально: на демонстрации в День России, к которой призвал Алексей Навальный. С тех пор эта процедура стала рутинной. FindFace - название, стоящее за ней. Сначала это было забавное приложение, которое было запущено московским стартапом NtechLab в 2016 году и сразу же вызвало большой ажиотаж. Вы могли загрузить фотографию человека - и приложение мгновенно сообщало вам, кто это. Тогда 26-летний разработчик Артем Кухаренко и его деловой партнер, 29-летний Александр Кабаков, не уставали говорить о том, что их продукт может произвести революцию в сфере знакомств. Пользователи восторженно отзывались о "Shazam для людей". Приложение работало в основном в России; в качестве базы данных для сравнения лиц приложение использовало около 300 млн профилей зарегистрированных пользователей социальной сети "ВКонтакте".

"Изначально разработчики еще рассматривали возможность использования своего программного обеспечения для индивидуализированного маркетинга. (...) Но в итоге в NtechLab решили сотрудничать с правительством Москвы. В интервью основатель компании Кухаренко сказал, что у него нет никаких сомнений, что безопасность для него важнее, чем защита частной жизни", - передает издание.

"В рамках амбициозной программы город установил почти 190 тыс. камер наблюдения, в том числе буквально в каждом подъезде, на улицах и в общественном транспорте. Всего два года назад только 4 тыс. из них были подключены к системе автоматического распознавания лиц; по состоянию на январь 2020 года, по данным NtechLab, к системе подключены все камеры. (...) В России нет законодательных ограничений на использование этой технологии. Помимо лиц, программа распознает одежду, фигуру и позу. Она может выделить отдельного человека из толпы и отслеживать его передвижения, при этом ее не сбивают с толку даже медицинские маски, не говоря уже об очках, бороде, измененных прическах и макияже; в конце концов, ее задача, как подчеркивают основатели компании, заключается в выслеживании преступников".

"Камеры фиксируют "подозрительное" лицо, а полицейские, находящиеся поблизости, получают уведомления на свои мобильные телефоны. Как подозрительные определяются и люди, которые размещают в соцсетях или делятся информацией о предстоящих протестах. (...) Особенно уязвимой с точки зрения последствий является соцсеть "ВКонтакте", поскольку она автоматически сканируется на наличие такого контента. Но в последнее время неприятности возникают и из-за публикаций в Facebook или Twitter, которые ранее считались безопасными платформами", - отмечает издание.

"В состоянии ли автоматическая система наблюдения идентифицировать каждого участника протестов, еще предстоит выяснить, но, в сущности, это и не имеет значения. Главное для режима - чтобы все чувствовали себя неуверенно. Для того, чтобы запугать людей и заставить их чувствовать себя неуверенно, эта новая технология идеально подходит уже сейчас. Действительно ли она помогает в поиске преступников - совсем другой вопрос", - указывает Клименюк.

"20 апреля, в день рождения Адольфа Гитлера, был совершен поджог здания еврейской общины в московском районе Перово, а на стенах здания была нарисована свастика. "Неизвестными лицами", как утверждают власти. Спустя три недели преступники все еще не пойманы. Можно только предполагать, связано ли это со слабостью технологии или с отсутствием желания расследовать это дело со стороны следователей. Что было бы, если бы неизвестные написали на заборе "Свободу Навальному!"?", - задается вопросом FAZ.