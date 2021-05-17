Израиль ужесточает бомбардировки сектора Газа

"(...) Израиль осуществил сотни воздушных бомбардировок и несколько наземных ударов, но Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не перешла в наземное наступление. Палестинские вооруженные группировки выпустили более 3 тыс. ракет по центру и югу Израиля, неоднократно поразив Тель-Авив и его окрестности. Однако опасения жителей экономической и культурной столицы Израиля несопоставимы с тревогами населения города Газы, ставшего эпицентром бомбардировок", - пишет корреспондент Le Figaro в Иерусалиме Тьерри Оберле.

"Израильские ракетные удары снова сотрясали этот город глубокой ночью с субботы на воскресенье и продолжались в течение дня. Три здания были разрушены, при этом ЦАХАЛ "стучал по крыше", то есть предупреждал жителей через посредников", - говорится в статье.

"(...) БАПОР, Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам в Газе, переоборудовало свои школы в места приема людей, чьи дома были повреждены, когда их брали штурмом. Около 38 тыс. жителей сектора Газа из наиболее пострадавших восточных и северных районов разбили лагеря под защитой ООН", - отмечает автор статьи.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш через своего представителя заявил, что "встревожен ростом числа жертв среди гражданского населения". Он отметил гибель десяти мирных жителей, в том числе детей, в результате авиаудара Израиля в пятницу в лагере беженцев Эш-Шаты к западу от города Газа. Судя по всему, целью ЦАХАЛ была семья исламо-националистических боевиков, но взрыв затронул и соседей, убив мать и четырех ее детей. "Кровавая расправа продолжилась сегодня. Этот бессмысленный круг массовых убийств, террора и разрушения должен быть прекращен немедленно", - сказал Антонио Гутерриш на открытии заседания Совета Безопасности, опасаясь того, что вспышка насилия вызовет "неконтролируемый кризис как в области безопасности, так и в гуманитарной сфере". Однако эта третья виртуальная сессия не породила никаких предложений", - комментирует журналист.

"(...) Многие жители анклава укрываются у родственников. "Моя мать живет у моего дяди по материнской линии, одна из моих сестер, ее муж и их дети разделены между двумя семьями, вторая жила у свекра и свекрови, но ей пришлось укрыться в другом месте, когда бомба взорвала виллу по соседству. Никто не чувствует себя в безопасности", - сказал один палестинец из Хан-Юниса. Город подвергается обстрелу, потому что под видом частных владений в нем скрываются замаскированные базы для запуска ракет", - поясняет Оберле.

"Израильтяне делают знак перед тем, как наносить удары по определенным зданиям, но не предупреждают, когда хотят уничтожить боевиков. Люди мало ездят на машинах, опасаясь оказаться на дороге не в том месте и не в то время, рядом с выбранной в качестве мишени машиной. Открыта лишь половина магазинов. Происходит массовое отключение электричества и интернета. Истощаются запасы топлива для питания единственной электростанции на заблокированной территории, - пишет Le Figaro. - (...) "Здания с солнечными панелями могут заряжать батареи только на два-четыре часа электричества. Мало воды на верхних этажах зданий", - поясняет житель города Газа".

"(...) Недавно во время волны ракетных ударов мишенью стала жилая башня "Аль-Андалус". Высокие здания, гордость города Газа, разрушаются одно за другим, превращая район Рималь, прозванный "Елисейскими полями", в поле руин, - описывает автор публикации. - "Это похоже на землетрясение. Мы никогда не слышали о таких бомбардировках. Когда у них под прицелом оказываются башни, создается впечатление, будто они отрезают кусок торта. Точность исключительная. Сектор газа стал неузнаваемым", - рассказывает один очевидец".

"Ранее было разрушено здание, в котором размещались международные СМИ, в том числе американское агентство "Ассошиэйтед Пресс" (AP) и катарский новостной телеканал "Аль-Джазира", что поставило в неловкое положение президента США Джо Байдена, который позвонил премьер-министру Биньямину Нетаньяху", - говорится в статье.

"(...) Данный конфликт представляет собой и коммуникационную битву. Уничтожая палестинскую новостную инфраструктуру, Израиль ограничивает неконтролируемую информацию, циркулирующую в неформальных джунглях социальных сетей. Ее воздействие выходит за пределы палестинских территорий, распространяясь на израильских арабов, Иорданию, Египет и в целом на арабский мир", - указывает Оберле.

"(...) ХАМАС начал боевые действия после операции израильской полиции шесть дней назад, незадолго до окончания священного месяца Рамадан, на Храмовой горе в Восточном Иерусалиме (300 раненых), - напоминает журналист. - "Сопротивление - это заслон и кратчайший путь к Иерусалиму. Я сказал Нетаньяху, чтобы он не играл с огнем, потому что мы осознаем то, что Иерусалим означает для каждого свободного палестинца", - сказал в субботу вечером лидер ХАМАС Исмаил Хания".

"Биньямин Нетаньяху, со своей стороны, готов подписаться под каждым своим словом. "Мы решительно ответили на атаки [из сектора Газа] и продолжим отвечать так же, пока безопасность граждан Израиля не будет полностью восстановлена", - сказал глава израильского правительства. "Мы ликвидировали десятки террористов ХАМАС и уничтожили сотни террористических объектов, включая ракетные установки и здания, которые ХАМАС использовал для планирования и проведения этих атак", - добавил исполняющий обязанности премьер-министра. "Я хочу напомнить миру, что, ХАМАС, нападая на Израиль, совершает двойное военное преступление, поскольку атакует мирных граждан в Израиле, прячась при этом за спинами мирных палестинцев, используя их в качестве "живого щита".

"За неделю в секторе Газа в результате взаимных бомбардировок и ракетных ударов были убиты по меньшей мере 192 человека, в том числе 58 детей, в Израиле погибли 10 человек (почти все мирные жители). Воскресенье ознаменовалось новой эскалацией конфликта, в результате которой погибло 42 палестинца, в том числе как минимум 8 детей и 2 врача. Это самые тяжелые ежедневные потери с начала насилия. За ночь с воскресенья на понедельник израильская армия нанесла десятки ударов по палестинскому анклаву", - резюмирует Тьерри Оберле.