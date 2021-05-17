Армения обвиняет Азербайджан в нарушении границы

"(...) После убедительной победы над Арменией в войне в Нагорном Карабахе, скрепленной соглашением о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, Азербайджан, судя по всему, полон решимости использовать свое преимущество. Ереван обвиняет Баку в том, что азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км, желая взять под контроль определенные районы. Действительно, в среду 12 мая около 250 азербайджанских солдат появились в Сюникской и Гегаркуникской областях, вблизи озера Сев, в зоне изолированного высокогорного пастбища, расположенного на краю территории, которую Баку отвоевал в конце конфликта", - пишет журналистка Le Monde Фостина Венсан.

"Это посягательство на территорию страны", - встревожился премьер-министр Армении Никол Пашинян. Азербайджанские солдаты с легкостью проникли, так как там были только армянские пограничники, и их было слишком мало для того, чтобы контролировать всю территорию. Позднее власти заявили, что после на место были направлены армянские солдаты, остановившие это продвижение без единого выстрела", - говорится в статье.

"(...) Баку отверг эти обвинения, сочтя их "ошеломляющими", и заявил, что разместил пограничников на своей территории, в Лачинском и Кельбаджарском районах, которые Армения вернула ему после войны", - указывает автор статьи.

"И тогда премьер-министр Армении обратился к своей традиционной союзнице России с просьбой о "помощи", "в том числе военной". Осторожный президент России Владимир Путин ограничился напоминанием о важности строгого соблюдения соглашения о прекращении огня", - передает журналистка.

"(...) Свою озабоченность выразили несколько стран, в первую очередь Франция. Эммануэль Макрон подтвердил свою "приверженность территориальной целостности Армении" и подчеркнул "необходимость немедленного вывода азербайджанских войск". США и Канада осудили "безответственные" перемещения войск и "неоправданный провокационный шаг", - пишет Le Monde.

"Жители приграничных сел, которые лицом к лицу сталкиваются с азербайджанскими солдатами, не скрывают своей озабоченности. Омбудсмен Армении Арман Татоян осудил "грубое нарушение [их] прав с целью запугать их".

"При СССР граница была чисто административной, и на нее никто не обращал особого внимания. Но с тех пор, как Баку вновь захватил буферные зоны вокруг анклава Нагорный Карабах, две бывшие советские республики теперь имеют несколько сотен километров общей границы, которая не разграничена, - отмечается в публикации. (...) "Это постоянно действующий ящик Пандоры, - подчеркивает один дипломатический источник. - Все хотят предотвратить возникновение ситуации, когда он загорится. У нас уже достаточно забот с Нагорным Карабахом".

"Директор Центра региональных исследований в Ереване Ричард Гирагосян считает, что "это вторжение азербайджанских войск является опасным прецедентом, впервые территориальная целостность Армении ставится под сомнение". По его мнению, это вызов, брошенный Азербайджаном Армении, но также и России: "Баку чрезвычайно уверен в себе после победы и хочет протестировать их слабые места".

"(...) Армения и Азербайджан провели трехдневные переговоры под эгидой России, пытаясь найти выход из кризиса. Дальнейшие переговоры в воскресенье привели к "положительному" исходу для Сюникской области, из которой азербайджанские военнослужащие должны уйти в понедельник, сообщают местные СМИ. Однако судьба военнослужащих, присутствующих в Гегаркуникской области, остается нерешенной", - резюмирует Фостина Венсан.