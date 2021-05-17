"Мы должны понимать, что ввязываемся в геополитическую игру"

"Высылки дипломатов, санкции, кампании по дезинформации: отношения между Россией и ЕС остаются холодными уже несколько недель. Но союз государств расходится во мнениях и пребывает в растерянности, когда дело касается его большого соседа. Немецкий юрист и депутат Европарламента Сергей Лагодинский призывает страны-члены ЕС принять более смелые меры в отношении Кремля. В то же время он не хочет терять надежду на демократические перемены", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. Журналист издания Даниэль Штайнфорт побеседовал с политиком.

Лагодинский, как пишет издание, поддерживает тесную связь с семьей Алексея Навального. По его словам, "сейчас ему лучше. Он постепенно поправляется".

"Кремль испытывает панический страх перед Навальным, - сказал политик. - Сейчас даже его адвокаты находятся под следствием. Отец изгнанного из страны директора ФБК* Ивана Жданова был арестован по надуманным основаниям. Мы наблюдаем репрессивные меры, подобных которым страна не видела уже давно. Это поворот от авторитаризма к тоталитаризму".

"Я действительно обеспокоен тем, что мы в ЕС предстаем перед Россией не в лучшем свете. Именно поэтому Кремль не воспринимает нас всерьез. Об этом можно судить по тому, как в феврале в Москве был принят представитель ЕС по иностранным делам Боррель. Конечно, Кремль хочет вести переговоры с государствами-членами ЕС на двусторонней основе, а не на европейском уровне. Ведь так страны можно настроить друг против друга", - указал политик.

Говоря о том, почему в случае с Чехией, где семь лет назад был взорван военный склад, лишь некоторые страны выразили солидарность с Прагой, Лагодинский отметил: "Вероятно, многим правительствам неясно, в какой степени события того времени актуальны и сегодня. Возможно, многие также приходят к пониманию того, что прежние стратегии в отношении России все равно не принесут желаемого успеха, то есть изменения поведения режима".

"В случае с кризисом на Украине США пригрозили запретить американским банкам покупать российские государственные облигации. В Европарламенте мы также предложили отключить Россию от платежной системы Swift в случае дальнейших нарушений территориальной целостности Украины. Однако государства-участники ЕС уклоняются от таких мер. (...) Но ЕС нужны "красные линии" в отношениях с авторитарными державами, такими как Россия", - подчеркнул собеседник издания.

Сторонники строительства трубопровода "Северный поток-2" приводят доводы в защиту климата. "Что касается газоснабжения, то мы в Германии можем обойтись существующей инфраструктурой, - отметил Лагодинский. - Конечно, мы хотим сотрудничать с Россией, когда речь идет о достижении целей по защите климата. У нас есть общие интересы в международной сфере. Но я не думаю, что сотрудничество следует покупать уступками в других областях, таких как права человека. Даже когда речь идет о защите климата или борьбе с пандемией, нужно учитывать геополитику".

"Я имею в виду, например, стратегию вакцинации, - пояснил политик. - Конечно, мы можем сказать, что хотим сотрудничать с Россией в борьбе с пандемией коронавируса. Но мы также должны понимать, что так мы ввязываемся в игру, которая, с точки зрения России, является геополитической игрой. Те, кто стоит перед выбором: инвестировать в вакцину от Biontech или в "Спутник V", должны знать, какую роль они играют. Мы видели, что российская пропаганда дискредитирует западные вакцины и восхваляет свою собственную".

"Что касается Китая, то у нас, конечно, есть своего рода соперничество за лучшую общественную модель. В случае с Россией я бы сказал, что это скорее идеологическая атака, чем соревнование, потому что в конечном итоге Кремль не может предложить готовую контрмодель. Конечно, существует антилиберальный авторитаризм, но это не более чем постоянное отрицание того, за что выступает Запад. Или, скорее, то, на что решилась сама Россия в 1990-е годы", - полагает депутат Европарламента.

Однако политик не теряет надежду на демократические перемены в России. "Когда я думаю о молодом поколении, которое сейчас выходит на улицы в России, я вижу реинкарнацию духа перестройки. Перестройки в совершенно иной форме. Не в духе Горбачева. Но в духе открытия системы", - отметил Лагодинский.

* - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента