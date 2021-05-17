Полуавтоматическое гладкоствольное ружье за 30 тыс. рублей: бойня в школе показывает пробелы в российском законе об оружии

"Бойня в казанской школе потрясла всю Россию. Теперь Владимир Путин хочет ужесточить закон об оружии, уже не впервые. Критики опасаются, что и на этот раз мало что изменится", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"(...)Есть основания полагать, что и эта инициатива повлечет за собой мало последствий. Проблема, вероятно, заключается не в строгих законах об оружии, а в их соблюдении", - отмечает журналист Кристиан Эш.

"Ильназ Галявиев, совершивший массовое убийство в Казани, приобрел свое оружие совершенно легально. Человек, считавший себя Богом, получил необходимую справку от психиатра. На основании нее 28 апреля он получил лицензию на владение оружием и купил турецкое ружье типа Hatsan Escort PS - полуавтоматическое гладкоствольное оружие весом около трех килограммов. Это дешевое оружие, в России оно предлагается за 30 тыс. рублей, что эквивалентно примерно 333 евро".

"Уже в 2018 году 18-летний студент с оружием такого же типа устроил кровавую бойню в колледже в Керчи, в оккупированном Россией Крыму. Погибли 20 человек и сам преступник. Тогда Путин тоже инициировал ужесточение закона об оружии, Росгвардия разработала законопроект - но за этим ничего не последовало", - указывает издание.

"Ничего не изменилось после Керчи, и сейчас ничего не изменится", - говорит Михаил Кречмар, главный редактор "Русского охотничьего журнала". Он предполагает, что в лучшем случае будет повышен возрастной ценз. Повышение возраста с 18 до 21 года обсуждалось и после стрельбы в Керчи, но не было осуществлено. В Америке, где ношение оружия разрешено, убийств по отношению к численности населения меньше, чем в России, говорит Кречмар. "Проблема не в оружии", - считает он".

"Формально владение оружием в России связано с жесткими требованиями. Среди прочего, необходимо заключение о психическом здоровье и подтверждение наличия запирающегося оружейного сейфа. Однако выдача медицинских справок для госорганов считается в России отдельным видом бизнеса, в котором работают халатные или коррумпированные исполнители", - пишет Der Spiegel.

"По данным Росгвардии, которая с 2016 года отвечает за выдачу лицензий на владение оружием, в настоящее время такая лицензия есть у 3,9 млн россиян, они владеют 6,6 млн единиц оружия. Это почти исключительно длинноствольное оружие. Пистолеты, а также автоматическое оружие нельзя приобрести легально".

"Нелегального оружия в России в два раза больше, чем легального - 12 млн против 6 млн", - говорит Вячеслав Вантеев, председатель лоббистской группы "Право на оружие". Он считает, что объявленное ужесточение законов - это форма предвыборной кампании в преддверии выборов в Думу осенью".

"На самом деле, как показал опрос 2018 года, 89% россиян одобряют запрет на автоматическое оружие и пистолеты. 55% даже выступают против свободной продажи газового оружия и электрошокеров".

"Возможно, за оружейным лобби стоит лишь меньшинство россиян, но у группы Вантеева есть видная экс-председательница, которая сама хочет попасть в парламент: Мария Бутина, - пишет Der Spiegel в заключение. - 32-летняя любительница оружия устанавливала в США контакты с руководством лоббистской организации "Национальная стрелковая ассоциация", и ее обвинили в незаконной агентурной деятельности; несколько лет она провела в тюрьме. В интернете Бутина выразила соболезнования родственникам погибших в Казани".