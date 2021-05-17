"Спутник V, у нас проблема": результаты исследований вакцины остаются противоречивыми

"В то время как в других странах мира уже усердно прививаются российской вакциной "Спутник V", ЕС не торопится с ее регистрацией. Эксперт в области здравоохранения Карл Лаутербах считает "маловероятным", что вакцина вообще будет одобрена. Причина - недавняя критика результатов исследования", - пишет немецкий журнал Stern.

"Спутник V, у нас проблема", - написал недавно в Twitter американский медик Эрик Топол, сославшись на новую статью из журнала The Lancet. В нем группа исследователей вновь подвергла критике несоответствия данных и неудовлетворительную отчетность в отношении промежуточных результатов третьей фазы испытаний вакцины "Спутник V" и выразила "серьезную озабоченность". Они указывают, что не смогли проверить и подтвердить представленные на настоящий момент данные об эффективности вакцины. "Еще более серьезно, если в представленной статистике и результатах имеются очевидные ошибки и численные несоответствия", - пишут ученые. К сожалению, именно так обстоят дела с опубликованными на сегодняшний день результатами исследования третьей фазы испытаний", - отмечает издание.

"Исследователи независимо друг от друга запросили доступ к данным. На эти запросы так и остались без ответа. Вместо этого руководители исследований заявили, что данные не будут предоставлены до завершения исследования. И даже тогда они будут предоставлены, только если свое согласие дадут все вовлеченные лица, включая так называемый отдел безопасности. В науке такая процедура является табу. "Обмен данными - один из краеугольных камней научной достоверности, он не должен быть привязан к каким-либо условиям и должен следовать честным принципам", - требуют ученые в публикации".

"Но Россия не видит своей вины. В своем комментарии, опубликованном в том же журнале, исследователи отвергают эти обвинения. Они утверждают, что публикации полностью соответствуют действующим стандартам. "На этом основании "Спутник V" получил одобрение в 51 стране, что подтверждает нашу полную прозрачность и соответствие нормативным требованиям", - пишут они".

"Вопрос о том, когда вакцина будет зарегистрирована в ЕС, пока остается открытым. Одобрение зависит от объема и качества данных, которые еще не представлены, узнала телерадиокомпания MDR на прошлой неделе от Федерального министерства здравоохранения - "представленные на данный момент данные для этой цели недостаточны".

"Жаль. Судя по всему, регистрация вакцины в Европе остается маловероятной, - написал в Twitter эксперт в области здравоохранения Карл Лаутербах. - Результаты "Спутника", к сожалению, остаются противоречивыми, осуществить независимую проверку данных исследования не удалось. Ответ российских ученых в The Lancet не устраняет сомнения", - передает Stern.