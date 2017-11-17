Президент Финляндии: "Ситуация в регионе Балтики сейчас опаснее, чем во времена холодной войны"

Президент Финляндии Саули Ниинистё "известен в остальной Европе своим умением поддерживать устойчивое равновесие в отношениях с соседней Россией", пишет журналистка EL PAÍS Белен Домингес Себриан. "В интервью EL PAÍS 2 ноября он признал, что ситуация в регионе Балтийского моря в некоторых аспектах "опаснее", чем во времена холодной войны. Осознав жесткость своих слов, он вносит в них нюансы - добавляет, что [в Европе] обстановка "совсем другая", чем несколько десятилетий назад, так как геополитические блоки "нечеткие", - говорится в статье.

По словам автора, тема потенциального референдума о вступлении Финляндии в НАТО повсеместно обсуждается накануне президентских выборов. В интервью Ниинистё не ответил, состоится ли референдум, но разъяснил: для него лично главное "не референдум", а достаточная легитимность проведения референдума в глазах населения.

"На сей раз "мы не говорим: "Нет НАТО", повторяет он пару раз, нарушая принцип умолчания об этой теме, который царил среди депутатов предыдущего созыва парламента (2011-2015)", - пишет автор. "В определенном смысле это значило, что мы говорим "нет", - обосновывает он свою позицию. И уверяет, что чувствует себя комфортнее под защитой военного сотрудничества с партнерами по ЕС и соседней Швецией", - говорится в статье.

"69-летний Ниинистё вновь и вновь уверяет: для него главное - легитимность проведения референдума", - пишет автор. По свежим данным, сейчас 22% граждан Финляндии - за вступление в НАТО, 59% - против. Президент полагает, что это неподходящая общественная атмосфера для проведения референдума. "Итак, Ниинистё будет следить за соцопросами, он уверяет, что Финляндия "оставляет открытым" вопрос о возможном вступлении в НАТО. "Я ничего не имею против [вступления в альянс]", - добавляет он", - говорится в статье.

"Хорошие отношения главы государства (и главнокомандующего вооруженных сил) Финляндии с российским президентом Путиным приветствуются в соседних северных странах и в трех странах Балтии, которые состоят в НАТО", - утверждает газета. Ниинистё заявил в интервью: "У меня полная прямота в отношениях [с Путиным]. Он точно знает, что я думаю, а я точно знаю, что думает он. (...) В отношениях с русскими нужно очень четко давать понять, чего ты хочешь".

Ниинистё сказал: "Если в этой зоне [на востоке Европы] разразится военный конфликт, сценарий будет похож на Вторую мировую войну. И это знают все". Газета отмечает: "Ниинистё считает, что тогда все останутся в проигрыше, и потому уверяет, что решения в военной сфере (учения на Балтике и в Арктике, воинская повинность, постоянное обновление и модернизация вооруженных сил) "предотвращают войну в мире с ядерным оружием". Он исключает возможность российского военного вторжения в Финляндию (протяженность общей границы - 1300 км), так как Путина "это не интересует", но выражает обеспокоенность кибернетической угрозой, исходящей с востока. Бороться с ней трудно: "Мы все время видим новые уловки", - говорится в статье.

В интервью также обсуждалась экономика. Ниинистё считает евро сильной валютой, но сомневается в долгосрочной эффективности "печатания денег" - то есть количественного смягчения, которое практикуют ЕЦБ и ФРС. По его мнению, есть риск создать в Европе "колоссальный пузырь".