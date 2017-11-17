Если бы не большевики, России бы сегодня даже не существовало

"Стало чем-то вроде клише сравнивать нынешний российский авторитарный режим под руководством Владимира Путина с его авторитарным царистским предшественником. Однако это сравнение ложно, поскольку оно не признает, насколько само существование сегодня могущественного и единого российского государства проистекает из большевистской революции", - пишет в американском журнале Foreign Policy инвестиционный консультант Нил Абрамс.

"На фоне всего увековечивания памяти революции был упущен один основной момент: большевистский переворот был определяющим событием ХХ века, - говорится в статье. - Это утверждение противоречит общепринятой точке зрения, согласно которой именно Первая мировая война вызвала самые важные последующие события, включая сам большевистский путч".

Прославилось определение историка и дипломата Джорджа Ф. Кеннана, который назвал Первую мировую войну "исходной катастрофой" ХХ века, отмечает автор. Согласно этому доводу, ощущение несправедливости Версальского договора, который положил конец войне с Германией, привело к подъему нацизма и началу Второй мировой войны. Также Первая мировая война свергла царский режим в России, проложив путь коммунизму и холодной войне.

"Никто не отрицает важность Первой мировой войны, - пишет автор. - Однако большевистский переворот был, по крайней мере, столь же решающим, как и Первая мировая война, в формировании ХХ века, и он был таковым в нескольких планах, которым сегодня уделяют мало внимания".

"Первой мировой войне часто приписывают, что она подготовила почву для европейского фашизма, - говорится в статье. - Но большевистский переворот сделал столько же, если не больше, для зарождения фашистских режимов. Появление фашизма произошло на фоне интенсивной идеологической поляризации, которой была отмечена европейская политика в период между Первой и Второй мировыми войнами. Жестокие уличные столкновения между радикально правыми и левыми агитаторами способствовали созданию фашистских движений. Экономические элиты, опасаясь левых беспорядков, обратились к фашистским партиям за защитой".

По словам автора, такие идеологические трения оказались бы значительно менее интенсивными и тревожными, если бы не существование в двух шагах от Европы великой державы, поддерживающей коммунистическую идеологию. "Одно присутствие советского государства одновременно стимулировало поддержку среди сторонников коммунизма и параноидальный страх среди его критиков", - считает Абрамс.

"Одним из таких критиков был Адольф Гитлер, - говорится далее. - Хотя Гитлера главным образом помнят из-за его антисемитизма, главным врагом в его понимании было не само по себе международное еврейство, а "иудеобольшевизм": международное еврейство, поддерживаемое могущественным государством в виде Советского Союза. Именно это, по его мнению, делало евреев экзистенциальной угрозой арийской расе". Если бы не большевистский путч, Гитлер не был бы Гитлером, предполагает эксперт. Могло вполне бы не быть нацистской партии и, следовательно, Второй мировой войны.

"Даже если бы случилась еще одна война, Россия бы не победила Германию, - считает автор. - Единственная причина, по которой она была в состоянии победить, - это потому что с 1928 по 1941 год Иосиф Сталин ценой ужасных человеческих жертв организовал одни из самых быстрых крупномасштабных усилий по индустриализации в мировой истории".

"Для того чтобы Вторая мировая война имела место и эта война завершилась победой России, необходимо было удовлетворить два требования, - продолжает Абрамс. - Во-первых, кто-либо, претендующий на правление Россией, должен был победить в Гражданской войне и установить сильное, централизованное государство. Во-вторых, они должны были использовать это государство для усиления мощности процесса индустриализации. Только большевики были способны выполнить оба этих условия".

"Если бы не было Второй мировой войны или если бы Россия не победила в этой войне, наш мир сегодня был бы неузнаваем, - говорится далее. - Не было бы холодной войны, Евросоюза, разделенной Кореи. СССР не вторгся бы в Афганистан и, следовательно, не появилось бы "Аль-Каиды"*. Без Холокоста появилось бы вообще еврейское государство на Ближнем Востоке? Вариантов бесконечное множество".

"Социологи по-прежнему расходятся во мнениях по поводу того, история ли делает лидеров или лидеры - историю, - говорится в заключение статьи. - Если и есть довод в пользу последней точки зрения, то его предоставили большевики. Первая мировая война стала стартовым выстрелом для ХХ века. Но действия большевиков в период между войнами, начиная с их переворота сто лет назад, сыграли столь же - или даже еще более - ведущую роль в том, чтобы сделать этот век тем, чем он стал".

*"Аль-Каида" - террористическая группировка, запрещенная в РФ.