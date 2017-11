17 ноября 2017 г. Эмико Теразоно | Financial Times Продавцы пшеницы пытаются найти правильный ответ на рост российского экспорта "Американская компания Archer Daniels Midland, занимающаяся торговлей сельскохозяйственными товарами, потеряла 20 млн долларов на хеджевых позициях по черноморским зерновым. Это вызывает вопросы о преданности торговых компаний традиционным североамериканским справочным ценам для деривативов в связи с тем, что Россия захватывает всё большую долю мирового рынка зерна", - сообщает Эмико Теразоно в Financial Times. "Две недели назад компания сказала, что ее убытки проистекают из "отсутствия корреляции" между ее хеджами в Северной Америке и подспудным движением цен на зерновые в Черноморском регионе, к которому относятся Россия, Украина и Казахстан", - передает журналистка. "В прошлом году повышение урожайности в России впервые сделало эту страну крупнейшим экспортером зерна. Она вытеснила с этой позиции США, чья доля в экспорте зерновых упала с 45% тридцать лет назад до всего 15% сегодня", - говорится в статье. По словам ученых из Министерства сельского хозяйства США и Университета штата Монтана, "изучивших данные о ценах и то, как они реагируют на различные рынки и новости о крупных событиях", "с 2010 года, когда запрет на экспорт зерна, введенный Россией после серьезной засухи, привел в хаос рынки пшеницы, возрастает важность парижского контракта на мукомольную пшеницу с [фондовой биржей] Euronext". "Происходит долговременный сдвиг центра тяжести и сферы влияния", - сказал Оливье Рэвель, директор по сырью парижского отделения Euronext, "имея в виду рост влияния черноморских зерновых". "Хотя трейдеры медленно переходят на контракты, привязанные конкретно к черноморским зерновым, некоторые полагают, что хеджирование всегда было навыком, и компаниям просто надо понять, что лучше для них, - говорится в статье. - Один женевский торговец зерном сказал, что в этом году хеджирует, в основном, свои физические позиции по черноморской пшенице посредством физических сделок". Он сказал: "Хеджировать российскую пшеницу лучше всего российской пшеницей". Источник: Financial Times