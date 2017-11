17 ноября 2017 г. Алекс Херн | The Guardian Facebook "должен поделиться информацией" о российском вмешательстве в Великобритании "Ученые и парламентарии добиваются от Facebook обнародования того, что эта компания знает о российских попытках манипулировать британской политикой, так как попытки исследовать эту социальную сеть ни к чему не приводят в связи с ее закрытостью", - сообщает Алекс Херн в The Guardian. В статье говорится, что после заявления Терезы Мэй о российских попытках "превратить информацию в оружие" в центре внимания был Twitter. "Однако Twitter оказался в фокусе внимания только потому, что в связи с природой этой социальной сети ее легче анализировать сторонним исследователям, по словам Инь Инь Лу, исследовательницы из Оксфордского университета. Она сказала, что сеть российских профессиональных троллей, наводнивших Twitter, не ограничилась использованием только этого сайта", - передает автор. "Я уверена, что эта сеть очень активна и на Facebook, - сказала Лу The Guardian. - Конечно, если ты заводишь фальшивый аккаунт в одной социальной сети, ты можешь сделать это и в другой. Однако на этот вопрос может ответить только сам Facebook. Ни у кого из исследователей нет доступа к данным о Facebook. Фактически нужно быть самим Марком Цукербергом [чтобы их получить]". "По словам Лу, Facebook более влиятелен, чем Twitter, и база пользователей у него больше, что делает его идеальным местом для попыток повлиять на избирателей", - говорится в статье. Источник: The Guardian