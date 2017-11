17 ноября 2017 г. Филип Олтерманн | The Guardian Вопросы о "связях" немецких политиков с "российским трубопроводом" "Вокруг кандидата, претендующего на должность следующего министра финансов Германии, возникают вопросы по поводу его возможной причастности к лоббированию спорного российского проекта газопровода "Северный поток-2", на фоне того как его партия вступает в решающие переговоры о формировании нового правительства", - сообщает The Guardian. Электронное письмо, с которым ознакомилась The Guardain, связывает лоббирование в пользу "Северного потока-2" с заместителем главы Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфгангом Кубицки, ставя под сомнение межпартийные заявления о "более критическом" отношении к спорной энергетической сделке в рядах потенциальной трехпартийной коалиции с христианскими демократами Ангелы Меркель и "Зелеными". Кубицки, который также является заместителем председателя Бундестага, прочили в преемники Вольфганга Шойбле в качестве главы министерства финансов Германии, если его партия войдет в правительство, уточняет издание. Электронное письмо, активно пропагандирующее преимущества "Северного потока-2", было отправлено всего лишь через неделю после выборов группе влиятельных европейских энергетических аналитиков и аналитических центров, говорится в статье. Оно было составлено "в партнерстве с Kubicki & Schöler ("Кубицки и Шёлер"), юридической компанией, сооснователем которой является Вольфганг Кубицки и от которой он предположительно получает зарплату или долю доходов, отмечает The Guardian. Автором письма, обещающего, что "Северный поток-2" снизит на 32% оптовую цену газовых закупок ЕС к 2020 году и что "не будет юридической необходимости в соглашении между ЕС и Россией", чтобы дать добро на проект, является бывший посол Германии со связями с СвДП Франк Эльбе, пишет газета. Немецкие политики в прошлом выступали за преимущества "Северного потока-2", но до сих пор поддержка проекта в значительной степени была связана с левоцентристской Социал-демократической партией (СДПГ), чей бывший лидер Герхард Шредер тесно связан с проектом, напоминает издание. Поскольку СДПГ, вероятно, уйдет в оппозицию, политики из партии Меркель начали обещать более критический подход к проекту, поддерживаемому Россией. "Понятно, что новое правительство будет гораздо более критично настроено в отношении проекта, чем предыдущее", - недавно заявил политик от ХДС Норберт Рёттген. Выдвижение Кубицки на пост министра финансов может поставить под сомнение это заявление. Источник: The Guardian