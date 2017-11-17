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17 ноября 2017 г.
17 ноября 2017 г.

Джереми Б. Уайт | Independent

Сотрудник российской фабрики троллей рассказал о "карусели лжи"

Джереми Б. Уайт пересказывает в Independent интервью, которое дал NBC News бывший сотрудник "Агентства интернет-исследований", являющегося, как выяснила американская разведка, кремлевской "фермой троллей".

"В интервью NBC News Виталий Беспалов описал, как его и других сотрудников заставляли штамповать дезинформацию с помощью самоподтверждающей сети, - говорится в статье. - В рамках процесса, изложенного Беспаловым, некоторые сотрудники писали посты в блогах, на которые ссылались другие сотрудники в написанных ими статьях. Остальные работники публиковали комментарии и распространяли созданный контент по социальным сетям".

"Все мы выполняли одну и ту же работу, исполненную лжи", - сказал Беспалов NBC.

"Работа Беспалова заключалась в формировании пророссийского нарратива по поводу конфликта на Украине, а другие, по его словам, были сосредоточены на Америке", - говорится в статье.

Источник: Independent


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