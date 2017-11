17 ноября 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "Крокодил атакует в подходящий момент" Военный переворот в Зимбабве, которому участники всячески стараются придать демократический облик, может отстранить клан президента Роберта Мугабе от власти. Африканская "леди Макбет" - властолюбивая Грейс Мугабе - уже бежала из страны. Вероятным преемником 93-летнего Мугабе станет его бывший телохранитель Мнангагва по прозвищу "Крокодил". Многие наблюдатели опасаются, что Зимбабве сменит одного автократа на другого. Западные издания увидели за падением Мугабе руку Китая и ЮАР. "Падение Мугабе было результатом демонстрации силы Китая?" - размышляет британская The Guardian. "Визит в Пекин в прошлую пятницу главы вооруженных сил Зимбабве Константино Чивенга подогрел подозрения в том, что Китай мог дать зеленый свет военному перевороту в Хараре на этой неделе", - передает корреспондент Саймон Тисдолл. "Если это так, возможно, мир только что стал свидетелем первого примера тайного государственного переворота подобного рода, который некогда одобряли ЦРУ и британская MI-6, но который был задуман и реализован с молчаливой поддержки новой глобальной сверхдержавы XXI века", - говорится в статье. У Китая, крупнейшего инвестора в Африке, в Зимбабве стоит на кону больше, чем у любой другой страны, отмечает автор. Это следствие его обширных инвестиций в горнодобывающую отрасль, сельское хозяйство, энергетику и строительство. Однако связь с Китаем деньгами не заканчивается. "Партизанские силы периода до обретения независимости, которые были приведены к победе Робертом Мугабе, (...) финансировались и вооружались китайцами в 1970-е годы, - сообщает Тисдолл. - Близкие связи продолжились по настоящий день", - рассказывает журналист Си Цзиньпин, президент Китая, посетил Зимбабве в декабре 2015 года и с тех пор пообещал 5 млрд долларов в качестве дополнительной прямой помощи и инвестиций, информирует автор. Китайский лидер назвал Китай "всепогодным другом" Зимбабве. Переворот произошел вскоре после того, как сторонники Мугабе обвинили его в измене, предупреждая его о негативных последствиях, вытекающих из решения Мугабе отправить в отставку вице-президента Эммерсона Мнангагву. "Мнангагва, который, по широкому мнению, стоит за заговором по смещению Мугабе и является его самым вероятным преемником в качестве президента, - еще один давний друг Китая (...), - говорится в статье. - Этот бывший борец за свободу прошел идеологическое и военное обучение в Пекине и Нанкине в 1960-е годы". Согласно профессору Ван Синьсуну из Пекинского педагогического университета, Китай уже некоторое время наблюдал за внутренней борьбой в режиме Мугабе и переживающей затруднения экономикой страны - и осторожно взвешивал свои опции, передает автор. Профессор Ван предсказал, что Пекин будет скорее держаться правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт", чем станет оказываться поддержку оппозиционным группам, но что он не будет терпеть политическую и экономическую нестабильность бесконечно. "Позволить G40 [группировке вокруг Грейс Мугабе (жены президента. - Прим. ред.)] и Мнангагве бороться друг с другом в сценарии после ухода Мугабе было бы слишком рискованно, - цитирует автор эксперта. - Скорее, Китай может попытаться обеспечить мирную передачу власти посредством переговоров и экономического давления, пока стареющий президент все еще достаточно активен, чтобы принять такое важное решение". "Происходит ли сейчас как раз это, в то время как переговоры о передаче власти продолжились в Хараре в четверг, неясно. Многое зависит от того, согласится ли Мугабе на вынужденный уход в отставку и благословит ли он своего преемника или же попытается сопротивляться. Но одно несомненно. Какой бы путь дальше ни выбрало Зимбабве, оно испытает сильное влияние своих "всепогодных" друзей в Пекине", - заключает журналист. Немецкая Die Welt посвящает материал африканской "леди Макбет" - супруге президента Зимбабве. По мнению издания, именно Грейс Мугабе способствовала падению политического авторитета своего мужа и скатыванию страны в кризис. "В 80-е годы Роберт Мугабе и его первая жена Салли считались в Африке вестниками надежды. Однако вторая жена Грейс нашептала Мугабе темные годы его президентства", - пишет журналист Кристиан Путч. Став первой леди, Грейс Мугабе была уверена, что ее положение равнозначно второй по значимости должности в Зимбабве. "Государственная казна была для нее открыта, и от этого процветали люксовые магазины по всему миру", - отмечает автор. "Досадным в такой карьере стало только то, что 93-летний муж, который старше Грейс на сорок лет, становится все более уязвимым", - замечает журналист. "В конце концов бывшей секретарше, вероятно, стало ясно, как непостоянна должность, за которую она вышла замуж", - иронизирует автор. "Любительница тратить деньги" превратилась в "язвительную претендентку" на пост своего мужа. Так, журналист вспоминает случай с вице-президентом Зимбабве Джойс Муджуру, осмелившейся заметить, что Грейс "не удивила ее своими политическими амбициями". В ответ на такое заявление Грейс Мугабе публично обозвала Джойс "некомпетентной шантажисткой и лгуньей", которая сотрудничает с оппозицией и белыми. С последователем Муджуру Эммерсоном Мнангагвой такая "хитрость" не сработала, и во вторник первая леди бежала в Намибию. Пока Мугабе отказывается уходить в отставку. "Участники переворота пытаются придать разворачивающимся событиям демократический облик", - пишет автор. Мугабе надеется сохранить свое лицо и семью. Однако пара в лучшем случае сможет поддерживать отношения только на расстоянии. "В Зимбабве Грейс (...) будет "персоной нон грата", что станет самым большим контрастом к памяти народа о первой жене Мугабе Салли, - замечает журналист. - Со сменой супруги радикально изменилось и влияние Мугабе". Однако, по мнению автора, было бы излишним объяснять "превращение Мугабе из покровителя в разрушителя Зимбабве" в первую очередь влиянием Грейс, ведь уже в 80-х годах в неугодных правительству регионах совершались массовые убийства. Однако, в то время как Салли "своей популярностью могла отвлечь внимание от зверств своего мужа, Грейс, судя по всему, способствовала разграблению страны", отмечает автор. "Напрасно пытались помощники Грейс закрепить за ней (...) имя Amazing Grace, религиозный образ "великой благодати". Ведь для страны эта женщина стала позором", - подытоживает издание. "Преемником Мугабе, скорее всего, станет "сильный правитель" по прозвищу "Крокодил" - прогнозирует американская The New York Times. Свое прозвище "Крокодил" Эммерсон Мнангагва объяснил так: крокодил "атакует в подходящий момент". "Эммерсон Мнангагва был вице-президентом Зимбабве, пока на прошлой неделе его не уволили. Теперь же он, по-видимому, станет новым лидером страны после того, как в среду военные взяли президента Роберта Мугабе под стражу и погрузили это государство на юге Африки в состояние неопределенности. Пока неизвестно, какую роль сыграл 75-летний Мнангагва в предполагаемом перевороте, совершенном его союзниками-военными, но официальные лица и те, кто наблюдал за его усилением, говорят, что он чем-то похож на Мугабе: властолюбив, коррумпирован, мастерски умеет проводить репрессии", - говорится в статье. Многие наблюдатели опасаются, что Зимбабве сменит одного "сильного правителя" на другого. Издание отмечает: когда Мугабе уволил своего вице-президента, это было воспринято как попытка расчистить путь для того, чтобы преемником стала Грейс Мугабе, супруга президента. "Но госпожа Мугабе, которую большинство недолюбливает за вспыльчивый нрав и любовь к предметам роскоши, не имеет почти никакой поддержки среди армейских офицеров и сотрудников разведки, жестко контролирующих страну", - пишет автор. Большинство зимбабвийцев рады падению клана Мугабе. "Но многие полагают, что захват власти - симптом междоусобиц и конфликта поколений в правящей партии ZANU-PF, а не подлинный шанс для многопартийной демократии и экономических реформ", - отмечает издание. Вдобавок Мнангагва ассоциируется с гонениями в 80-е годы, когда были убиты тысячи представителей народности ндебеле, а также с экспроприацией земель у белых фермеров. Мнангагва познакомился с Мугабе в рядах движения за освобождение Мозамбика от колониальной власти Португалии. Он стал личным помощником и телохранителем Мугабе, позднее тот отблагодарил его за преданность, назначая на высокие посты в Зимбабве. "В нынешнем году его отношения с семьей Мугабе начали портиться", - пишет автор. Грейс Мугабе обвинила Мнангагву в подготовке переворота, а он ее - в покушении на свою жизнь. "Хотя недавний шаг военных был спровоцирован увольнением Мнангагвы, сейчас поступают сообщения, что он планировался за несколько недель до произошедшего, когда высокопоставленные армейские офицеры проконсультировались с официальными лицами Южной Африки и Китая. Онлайн-издание Africa Confidential утверждает: Южная Африка заверила союзников Мнангагвы, что не станет вмешиваться, пока действия зимбабвийских военных останутся в границах Зимбабве", - говорится в статье.