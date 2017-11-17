Израиль не потерпит шиитской оси в Сирии

Еврейское государство обвиняет Иран в извлечении выгоды от войны в Сирии и от нового соотношения военных сил для развертывания своих войск и войск "Хизбаллы" на юге Сирии, пишет журналистка Le Figaro Изабель Лассер.

С начала войны в Сирии Израиль наблюдает, как его "иранская проблема" с каждым месяцем лишь усиливается. Мир, замаячивший на горизонте после падения ИГИЛ* и "победы" Башара Асада, по природе своей не способен ее ослабить, говорится в статье. "Мы очень раздражены. Иранская армия расположилась в Сирии. "Хизбалла", военизированное крыло Тегерана, действует там в открытую. И у нас есть опасения по поводу того, что шиитское ополчение, участвовавшее в войне, может быть включено в состав сирийской армии". Укрепление иранского влияния в Леванте рассматривается как "изменение расклада", считает Сима Шайн, бывшая ответственная сотрудница израильской разведки "Моссад".

Израиль обвиняет своего большого иранского врага в извлечении выгоды из войны и из нового соотношения военных сил с целью развертывания на юге Сирии своих войск, а также войск "Хизбаллы", которая приобрела боевой опыт и новые наступательные способности. Но после начала кризиса, спровоцированного отставкой ливанского премьер-министра Саада Харири, вероятно, организованной суннитской Саудовской Аравией для противодействия шиитским Ирану и "Хизбалле", этот вопрос приобрел особую актуальность, указывает Лассер.

"Израильтяне уже привыкли к мысли о внедрении "Хизбаллы" в Ливан, где поддержка шиитского населения придает ей определенную легитимность. Однако они не потерпят военного присутствия вблизи Голанских высот. Поскольку в таком случае весь север страны окажется под угрозой атак и переходов через линию фронта", - поясняет геополитолог Фредерик Ансель, недавно опубликовавший "Мой геополитический словарь".

Иранцы, продолжает эксперт, явно решили обосноваться в Сирии, где "офицеры и шиитские ополчения размещают долговременные базы в районе Дамаска, в 30 км от израильской границы". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил, что он оставляет за собой право нанести удар по югу Сирии, чтобы заставить соблюдать израильские интересы. "Мы не допустим укрепления шиитской оси в Сирии в качестве передовой базы для военных операций", - предупредил израильский министр обороны Авигдор Либерман. Израиль требует создания буферной зоны шириной в 50 км, куда иранские войска и их союзники не вправе будут вторгаться, передает журналистка.

Усиление иранского влияния - не единственный повод для обеспокоенности израильских руководителей. Другим поводом является укрепление российско-иранской оси, говорится в статье. "Это уже не только брак по расчету, это стратегические отношения. Иран водворился в регионе. Его связи с Россией уже не просто военные, но еще и экономические", - поясняет Сима Шайн.

В этой новой региональной конфигурации Израиль старается найти союзников. "Мы не собираемся делать грязную работу за всех, но любое дополнительное давление против Ирана приветствуется", - комментирует один неназванный израильский дипломат. То, которое исходит от Саудовской Аравии. И то, которое исходит от Вашингтона, где Дональд Трамп сделал из Ирана своего главного врага в регионе и грозился "разорвать" соглашение по ядерному оружию, отмечает Лассер.

Внутри Евросоюза единственным лидером, который публично упомянул о необходимости начать переговоры с иранцами по этим двум вопросам, стал Эммануэль Макрон, пишет журналистка. Франция сильна своими культурными и историческими традициями в отношении игроков региона, и она множит инициативы, стараясь ослабить напряженность между Ираном и Саудовской Аравией и выступить в роли посредника в ливанском кризисе. Но ее способность оказания давления на Тегеран ограничена.

"Эммануэль Макрон не намерен отказываться от того, что он имеет, в погоне за призрачной выгодой. Но он действует очень искусно, занимая вакантное место, оставленное американцами. Сейчас очень благоприятный момент для того, чтобы Франция сделалась державой, к которой можно обратиться как к арбитру в холодной войне, где суннитская ось сталкивается с шиитской", - полагает Фредерик Ансель.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.