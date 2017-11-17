"В Сирии было больше ста химических атак"

Элиот Хиггинс, независимый британский журналист и создатель сайта Bellingcat, стал известным благодаря расследованиям российской деятельности на Украине, катастрофы MH-17 в 2014 году, а также военных преступлений в Сирии, пишет корреспондент французской газеты Le Monde Флориан Рейно. С момента революции 2011 года в Сирии и последовавшей за ней войны он собирает весьма многочисленные сведения, публично распространяемые в соцсетях, доклады о расследовании касательно властей и, в частности, документирует использование химического оружия в ходе конфликта. Автор побеседовал с Хиггинсом.

"Вы изучили большое количество химических атак в Сирии, сколько вы их насчитали?" - поинтересовался корреспондент.

"В Сирии было много химических атак, более ста, большая часть с использованием хлора и как минимум шесть с использованием газа зарин, - ответил британский журналист. - Первый подтвержденный инцидент - это атака в Хан аль-Асале 19 марта 2013 года. Россия и Сирия уверяли, что она была осуществлена мятежными группами, однако теперь явствует, что ответственно сирийское правительство".

"Как вы собираете всю эту информацию?" - спросил автор.

"Мы смотрим на фотографии, видео и так далее, опубликованные в соцсетях, - пояснил основатель Bellingcat. - В случае зарина ключевой элемент - это найти изображения, показывающие жертв с суженными зрачками, так как этот симптом возникает не при воздействии хлора, а вещества такого типа, как зарин".

"Когда мы находим подобный элемент, мы собираем всю возможную информацию, определяем местонахождение благодаря метаданным, когда это возможно, и проверяем сведения, например, поговорив с людьми на местах", - пояснил Хиггинс.

"Как вам удается удостовериться в надежности этих материалов?" - уточнил корреспондент.

"Например, мы увидим, что жертвы атаки поступают, как кажется, по крайней мере, в четыре больницы. Мы изучим видео и будем искать такие элементы, как дверь, окно или люди и пытаться объединить видео по месту, - рассказал британский журналист. - Затем нужно задать следующие вопросы: например, жертвы прибывают в больницу в реалистичные сроки? Некоторые больницы находятся далеко от места атаки".

"Каковы, по вашему мнению, итоги этих двух лет работы механизма расследования ОЗХО-ООН (совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии. - Прим. ред.)?" - спросил журналист.

"Главная проблема в том, что, несмотря на заключения их расследований, Россия всегда будет присутствовать в Совбезе ООН, чтобы блокировать любую критику или действия против сирийского режима, - считает Хиггинс. - Однако я думаю, что они собрали важную информацию о том, что произошло, и теперь ясно, что сирийский режим использовал газ зарин и хлор в качестве химического оружия, равно как "Исламское государство"* - газ иприт".

"То есть скорее речь идет о политическом ответе, чем о самих фактах?" - уточнил Рейно.

"В некотором смысле, мне кажется, что этот механизм расследования является частью политической игры, в которую играет Россия, - ответил основатель Bellingcat. - Вначале она поддержала проект с тем, чтобы затем иметь возможность отрицать повинность Сирии в этих химических атаках".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.