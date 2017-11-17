Сирийские курды готовы договариваться о своей будущей автономии с Москвой

"Сирийские демократические силы" хотят, чтобы Дамаск признал автономию территорий, перешедших под их контроль в результате борьбы против ИГИЛ*, пишет специальный корреспондент Le Monde в Сирии Аллан Каваль.

"В Сирии остались лишь две важные силы на поле боя: мы и режим, - заявил "товарищ" Бадран, один из руководителей аппарата "Сирийских демократических сил" (СДС) на севере Сирии. - Либо будет конфронтация и хаос, либо мы начинаем диалог в поисках политического решения. Мы предпочитаем диалог". Официально политическое объединение СДС, возникшее из идеологической и военной матрицы "Рабочей партии Курдистана" (РПК), действовавшей в Турции с 1980-х годов, требует установления федеративной системы в Сирии. Цель состоит в признании сирийским режимом автономии обширных территорий - курдских, смешанных и арабских, перешедших под их контроль в результате борьбы против ИГИЛ*. Вопрос о какой-либо независимости не ставится, поясняет автор статьи.

Тем не менее, после взятия Ракки заявления со стороны Дамаска носят враждебный характер, продолжает журналист. Отмахиваясь от курдского руководства СДС, режим склонен обвинять их в сепаратистских амбициях. 7 ноября Башар Асад указал, что после победы его войск в Дейр-эз-Зоре война продолжится и что она может быть направлена против тех, кто стремится к "разделу и ослаблению государств". Эти комментарии были распространены после встречи с Али Акбаром Велаяти, советником по международным делам Высшего руководителя Ирана, который 3 ноября в Бейруте сказал, что сирийский режим и его союзники "освободят" Ракку от СДС "в ближайшем будущем".

В своем стремлении подтолкнуть режим к обсуждению важного решения курдское руководство намерено сделать ставку на другого союзника Башара Асада. "Иран занимает непреклонную позицию по возвращению режима на всю территорию, - констатирует "товарищ" Бадран, но Россия более открыта. Решение в федеративном духе для сирийской территории позволит ей сохранить на руках все карты". Такое желание к сближению с Москвой может показаться неожиданным со стороны вооруженных сил, поддерживаемых США с 2015 года в рамках войны против ИГИЛ*, рассуждает Каваль. Тем не менее, оно зависит от прагматической оценки соотношения сил. Курдские руководители не прекратили поддерживать отношения с Россией, в том числе военные, в анклаве Африн, на северо-востоке от Алеппо, контролируемом СДС. Сегодня окончание войны против ИГИЛ* позволяет им закрепить эти связи в сфере политической.

"После Ракки США пообещали продвинуть вперед вопрос о получении нами признания, но теперь мы понимаем, что у американцев есть лишь военная стратегия в Сирии. Но нет политического видения. А у русских есть проект", - резюмирует "товарищ" Бадран из города Эль-Камышлы. Хотя дорога этого политического сотрудничества с Россией узкая, а путь приостанавливается отношениями между Москвой и Анкарой. Российский город Сочи на берегу Черного моря 18 ноября должен был принять первый конгресс по установлению национального диалога в Сирии. Встреча была нацелена на то, чтобы обойти переговоры в Женеве под эгидой ООН и прийти к политическому решению в Сирии благодаря силам, не настроенным враждебно в отношении России. "Сирийские демократические силы", исключенные из переговоров в Женеве и Астане из-за своего противостояния с Турцией, могли получить возможность впервые появиться в официальной остановке, придающей легитимность, говорится в статье.

Из-за неприязненного отношения Турции и сирийских повстанцев, являющихся ее союзниками, саммит в Сочи был отменен, сообщает автор статьи. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган до встречи с Владимиром Путиным в Сочи снова повторил свою угрозу о турецких военных действиях против курдского сирийского анклава Африн. Такое наступление не может быть проведено без согласия Москвы.

Несмотря на столь тяжелую дипломатическую обстановку, в водоворот которой попали руководители сирийских курдов, они все же надеются воспользоваться своими преимуществами, чтобы заполучить российскую поддержку, пишет Каваль. "В будущем мы можем пойти на компромисс с русскими, которые, в свою очередь, смогут оказать влияние на режим", - уверен Ильхам Ахмед, сопредседатель "Демократического совета Сирии", политического фасада СДС.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.