Почему Путину вновь и вновь удается перехитрить Трампа

"Когда встречаются "искусство сделки" и КГБ, победа всегда останется за КГБ", - пишет в Politico Джон Маклафлин, в прошлом и.о. директора ЦРУ и заместитель директора ЦРУ. Таким образом он комментирует встречу президентов Путина и Трампа во Вьетнаме, когда Путин заверил, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США, а Трамп первоначально заявил, что верит Путину. Попутно Трамп назвал "продажными политиканами" людей, которые руководили американскими разведслужбами в президентство Обамы.

Маклафлин пытается проанализировать эту ситуацию.

Во-первых, если доклад разведки был подготовлен под руководством людей, которых Трамп считает "продажными политиканами", а сам Трамп "искренне называет расследование в отношении России "мистификацией", то вполне логично, что он сомневается в выводах [американской] разведки и чувствует в опровержениях Путина эхо своей позиции".

"Во-вторых, либо президент невероятно наивен и несведущ, либо Путин - поразительно хороший оперативник, обученный КГБ, либо то и другое сразу. Умение вводить в заблуждение - часть мастерства разведслужб, но в российской разведке и внешней политике оно практикуется лучше, чем где бы то ни было", - считает автор.

"Президент не понимает: не зазорно говорить русским, что вы знаете, что они лгут", - считает автор. "Мне приходилось лично передавать в Москве жесткие заявления от имени американского правительства, когда я знал: нам известно, что это правда, но Россия будет это отрицать. Лучше всего разъяснить это решительно - "деловым" тоном, как выражаются дипломаты - и двинуться дальше", - говорится в статье.

"В-третьих, Трамп преступил важную черту, обрушив личные нападки на бывших руководителей разведслужб", - пишет автор, предостерегая, что сотрудники разведслужб будут обескуражены.

"В-четвертых, чем дольше президент будет запутывать вопрос о российском вмешательстве, тем меньше вероятность того, что мы примем меры, которые срочно необходимы для защиты от новых атак на нашу избирательную систему и другие аспекты нашей политической жизни", - пишет автор.

"И наконец, самое прискорбное: президент прав, полагая, что нам придется сотрудничать с Россией в некоторых сферах взаимных интересов", - пишет автор. Но, на взгляд Маклафлина, пока Трамп не откажется от своего нынешнего отношения к Путину, мало кто поверит в действенность его "искусства сделки".