Потенциальный террорист, несмотря на электронный браслет, сумел выехать за пределы Германии

Надзор без результата: по информации Der Spiegel, потенциальный исламский террорист из Баварии, несмотря на ножной браслет электронного слежения, смог вылететь из Гамбурга в Грецию.

По информации издания, 35-летнему сирийцу Хуссейну З. удалось в октябре незаметно сесть на самолет в Гамбурге. "В течение нескольких часов Единый центр по надзору в Бад-Фильбеле (Гессен) не получал сигнала с прикрепленного к его щиколотке электронного браслета. Сигнал удалось поймать лишь в аэропорту Афин, но, поскольку контроль посредством браслетов электронного слежения не разрешен за пределами ФРГ, слежение было прервано. Как сообщила полиция Вюрцбурга, ей не было предоставлено документов, запрещающих З. выезд из страны", - говорится в статье.

Как сообщают авторы публикации, соответствующий закон о ношении электронных браслетов теми, кого подозревают в связях с исламистами, вступил в силу в июле - в Баварии вскоре также были приняты соответствующие законодательные поправки.

Как стало известно Der Spiegel, незадолго до отъезда З. обратился в правоохранительные органы Вюрцбурга и сообщил о том, что хочет забрать заболевшего сына из района, расположенного на турецко-сирийской границе. "Через два дня после отъезда он сообщил о том, что находится в Турции. Где он находится сегодня, неизвестно", - пишут в заключение авторы.