Нельсон Мандела, тайный трастовый фонд и деньги для Маргот Хонеккер

Переводил ли борец за свободу Нельсон Мандела деньги Маргот Хонеккер, находящейся в чилийской ссылке? В "Райском досье" всплывает необычный юридический спор с участием наследников Манделы, сообщает Sueddeutsche Zeitung.

"Добро и зло часто находятся ближе друг к другу, чем мы могли или хотели бы себе представить. С абсолютной точностью обстоятельства этого дела вряд ли удастся реконструировать - слишком много воды утекло с тех пор. Однако Исмаэль Айоб, адвокат из ЮАР, хорошо помнит: Нельсон Мандела, в то время президент ЮАР и, пожалуй, один из немногих, кого во всем мире можно было бы отнести на сторону добра, пришел к нему и попросил перевести деньги в Чили. Получателем должна была стать Маргот Хонеккер, получившая прозвище "пурпурная ведьма", вдова главы ГДР Эриха Хонеккера. В свое время она долгое время возглавляла министерство образования ГДР и беспощадно изымала детей из уличенных в недоверии к режиму семей, принудительно отдавая их на усыновление. Маргот Хонеккер - по крайней мере в Германии - была бы безоговорочно отнесена большинством на сторону зла", - повествуют авторы публикации.

Как рассказал в беседе с SZ Исмаэль Айоб, "Нельсон Мандела сочувствовал госпоже Хонеккер". По словам адвоката, который в то время был финансовым консультантом президента ЮАР, Мандела дал ему банковские реквизиты Маргот Хонеккер и адрес банка в Чили. Это было что-то вроде записки, в любом случае, нечто написанное от руки, вспоминает Айоб.

Эта история о неожиданных финансовых связях всплывает через столько лет в связи с тем, что в рамках "Райского досье" были обнаружены документы, свидетельствующие о юридическом споре между Исмаэлем Айобом и наследниками Нельсона Манделы, сообщает издание.

Как отмечают авторы, между Манделой и Айобом, чье знакомство началось в 1970-е годы, в 2004 году произошли разногласия, приведшие к судебным разбирательствам. Речь идет о споре вокруг некоего банковского счета с миллионной суммой и трастового фонда на острове Мэн. Причем неувязки в деле начинаются уже по поводу того, существовал ли фонд на самом деле и исполнял ли Айоб волю Манделы - или же действовал в своих интересах.

Сегодня трудно проверить, действительно ли Айоб отправлял со счета этого трастового фонда деньги Маргот Хонеккер - документов, подтверждающих это, нет, говорится в статье.

"Нельсон Мандела, известнейший борец за свободу ХХ века, и Маргот Хонеккер, вплоть до самой смерти защищавшая диктатуру режима ГДР, - более абсурдную комбинацию сложно себе представить, - отмечают авторы. - Но абсурдна она лишь на первый взгляд. ЮАР в 1980-е годы была типичным плацдармом холодной войны, на котором США и СССР вели свою войну заместителей". И если страны Запада не видели ничего скандального в режиме апартеида, то "страны восточнее "железного занавеса" поддерживали южноафриканскую оппозицию, Африканский национальный конгресс (АНК)".

В то время, в конце 1970-х, Мандела сидел в тюрьме, а во главе ГДР находился Эрих Хонеккер и его супруга. "Но уже в 1990-е годы они практически поменялись ролями: Мандела праздновал победу над режимом апартеида и стал первым чернокожим президентом в своей стране. А Маргот переехала в Чили после падения социалистического режима".

Мандела никогда не скрывал, что его возмущает судьба Маргот Хонеккер. В свое время в интервью Kölner Stadt-Anzeiger он напомнил о том, что все-таки Эрих Хонеккер был руководителем государства, а Марго - первой леди, "и я не знаю, осознают ли это те, кто принимает в Германии решения".

По мнению авторов, кажущиеся абсурдными денежные переводы, быть может, были не такими уж и абсурдными.

"Трастовый фонд на острове Мэн, как следует из "Райского досье", появился 21 января 1995 года - примерно через 9 месяцев после того, как Мандела стал президентом. По всей видимости, фонд был создан Айобом, консультировавшим президента по финансовым вопросам. Трастовый фонд, как говорится в документах, (...) был основан для "образовательных и благотворительных целей". (...) Непонятно, почему Айоб выбрал для трастового фонда именно налоговый рай, возможно, из-за отсутствовавшей прозрачности предприятия".

По словам Айоба, тогда было непросто пересылать деньги из ЮАР, поэтому остров Мэн был разумным решением, передает издание.

"Когда в 2004 году между Айобом и Манделой произошли разногласия, последний уже не был президентом, - говорится в статье. - В разгоревшемся конфликте фигурировал и трастовый фонд на острове Мэн. Если ознакомиться с судебными документами, становится ясно, что доказать что-либо, связанное с фондом, невозможно. В документах, связанных с банком, в качестве учредителей фигурируют Мандела и его супруга, но неясно, кто их туда внес. И вообще, откуда взялись деньги для этого загадочного фонда? Исмаэль Айоб утверждал в заявлении для суда, что деньги стекались к Манделе от иностранных спонсоров во время его "многочисленных" зарубежных поездок. Если это соответствует действительности, Мандела получал миллионы из источников как сомнительных, так и весьма интересных: 10 млн долларов от индийского правительства, 10 млн - от Опры Уинфри, 10 млн - от главы Ливии Муаммара Каддафи. Этими средствами, как говорится в письменном заявлении Айоба для суда, Мандела "распоряжался свободно": они шли в разные фонды, а также на строительство домов самого Манделы, его детей и внуков", - повествует SZ.

В ноябре 2003 года консалтинговая компания Deloitte проверяла финансовое состояние Манделы и выразила, в том числе, сомнения в связи с существованием трастового фонда, на счету которого в тот момент находилось 2 млн долларов. По мнению экспертов, самого фонда не существует - используется лишь его название.

"Следующий юридический спор разгорелся уже после смерти Манделы в 2013 году. Речь снова зашла о трастовом фонде. (...) Наследники обратились в суд и потребовали имущество фонда, которое все еще управлялось Айобом, - на тот момент 1 млн долларов. (...) Офшорная юридическая компания Appleby фигурировала в роли эксперта-консультанта - ее эксперты объявили о том, что фонд был основан с допущением ошибок, поскольку при его учреждении не было обозначено выгодополучателей. Кроме того, наследники Манделы заявили о том, что вся эта офшорная конструкция была совсем не в его духе".

"В ноябре 2015 года, - сообщает SZ, - южноафриканский судья признала за наследниками Манделы право распоряжаться трастовым фондом".

Если Исмаэль Айоб не выдумал целиком историю, до сих пор остается тайной, сколько же денег получила Маргот Хонеккер со счета загадочного фонда на острове Мэн. В беседе с изданием адвокат упомянул о "незначительных символических суммах".

Сама Маргот тоже не сможет пролить свет на эту историю - она умерла в 2016 году в Чили, резюмируют авторы.