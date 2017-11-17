"Информационное пространство стало цифровым полем боя"

Комментарий Кристофа Маришки, члена правления немецкой общественной организации IMI, выступающей против милитаризации, опубликован в немецком издании Tageszeitung.

"В конце 2016 года Европейский парламент принял документ, в котором подчеркивалась необходимость для ЕС отреагировать на информационную политику России и "Исламского государства"* путем "стратегической коммуникации", - сообщается в публикации. Кремлю и террористическим организациям были выдвинуты обвинения в начале информационной войны против ЕС как части гибридной войны. Среди ответных мер, принятых ЕС в этой связи, автор называет "усиление контрразведки при сотрудничестве с НАТО во время контроля за социальными сетями, а также поддержку проевропейских СМИ и аналитических центров в России и арабских государствах". Как сообщается в издании, именно такие мероприятия Европейская служба внешних связей уже сейчас обозначает как "стратегическую коммуникацию".

Автор отмечает, что публикация изначально секретных или личных документов стала "инструментом геополитики". "Разоблачители", которых гражданское общество ранее чествовало как героев, превратились в угрозу национальной безопасности.

"В этом году было создано подразделение Бундесвера "Кибер- и информационное пространство", (...) штат которого составляет 13 тыс. человек и которое может быть приравнено к классическим вооруженным силам", - сообщается также в публикации.

"Информационное пространство было явно объявлено полем боя", - делает вывод Кристоф Маришка, отмечая, что это, очевидно, подорвет доверие людей к классическим СМИ.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.