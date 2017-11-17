"Как думаешь, насколько надежен Себастьян Курц?"

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и канцлер Австрии Себастьян Курц хорошо понимают друг друга. Так мог бы возникнуть новый силовой блок", - пишет Борис Калноки в немецкой газете Die Welt. Журналист отмечает, что, тем не менее, в отношениях между странами есть недоверие - прежде всего, из-за тесной связи Австрии с Германией.

Когда Себастьян Курц, "молодая звезда Австрии", победил на выборах, вновь возродилась мечта о новой Австро-Венгрии. Курц станет "главой новой империи Габсбургов". "Вишеградская пятерка" на востоке Европы, которая придет на смену Австро-Венгерской империи, превратится в новый центр власти и, будучи противником Парижа и Берлина, станет еще могущественнее - реально ли это?" - задается вопросом журналист.

В Варшаве, Братиславе, Праге и Будапеште рады результату выборов в Австрии. "Интересы правительств пяти стран и решение прежних конфликтов дают хорошую основу для сотрудничества", - отмечается в статье. "Кризис евро и проблемы Центральной Европы с валютными кредитами преимущественно австрийских банков решены, австрийские банки снова успешны", - цитирует автор Агостона Мраза, представителя околоправительственного аналитического центра Nézöpont в Будапеште.

Что касается вопросов миграции, то и здесь можно говорить о большом взаимопонимании. "В миграционной политике Курц не изменит своих твердых позиций, потому что на них основывается его легитимность на выборах", - считает Мраз. Возможность конфликта он видит только в вопросе "квот на беженцев и запланированном расширении венгерской атомной электростанции у города Пакш, которое финансируется Москвой".

"То, что Австрия больше не является противником, уже большой успех для Венгрии и Центральной Европы", - считает автор.

На помощь и защиту со стороны Курца надеются и в европейской политике. Так, Курц выступил против предложенного канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном концепта ЕС о разной степени интеграции стран. Однако, как отмечает автор, именно в этом вопросе Варшава и Будапешт не доверяют Курцу: "страны "Вишеградской группы" не хотят принимать беженцев, а Австрия, отягощенная потоком мигрантов, заинтересована в том, чтобы перераспределить беженцев". "По мнению стран Восточной Европы, это уже будет означать усиление интеграции ЕС, ослабление прав национальных государств", - пишет журналист.

"Недоверие стран "Вишеградской четверки" к Австрии имеет и исторические причины", - отмечает Борис Калноки, напоминая, что, к примеру, при императрице Марии Терезии Австрия участвовала в разделе Польши, подавляла Чехию и Словакию, а Венгрия проиграла три освободительные войны против Габсбургов. "В глазах Орбана до недавнего времени Австрия была еще "немецкой провинцией". (...) Как и тогда, сегодня стоит вопрос: можно ли действительно доверять этой стране?" - спрашивает журналист.

"Как думаешь, насколько надежен Курц? Может ли такой молодой человек действительно иметь устоявшиеся мировоззренческие взгляды?" - цитирует Борис Калноки слова одного политического советника, приближенного к правительству. Журналист отмечает, что свое восхождение на "политическом небосклоне" Австрии молодой политик начинал с позиций, отличающихся от тех, которые он представляет сегодня.

"Для создания новой империи Габсбургов, о которой некоторые мечтают, вероятно, будет недостаточно избрания Курца", - делает вывод журналист.