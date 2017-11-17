Африканская "леди Макбет"

"В 80-е годы Роберт Мугабе и его первая жена Салли считались в Африке вестниками надежды. Однако вторая жена Грейс нашептала Мугабе темные годы его президентства", - пишет Кристиан Путч на страницах немецкого издания Die Welt.

Став первой леди, Грейс Мугабе была уверена, что ее положение равнозначно второй по значимости должности в Зимбабве. "Я жена президента, я составляю планы и всё делаю вместе с ним. Чего мне еще желать?" - заявила однажды Грейс. "Государственная казна была для нее открыта, и от этого процветали люксовые магазины по всему миру", - комментирует автор, замечая, что однажды в Париже она потратила за несколько дней 90 тыс. евро.

"Досадным в такой карьере стало только то, что 93-летний муж, который старше Грейс на сорок лет, становится все более уязвимым", - замечает журналист. "В конце концов бывшей секретарше, вероятно, стало ясно, как непостоянна должность, за которую она вышла замуж", - иронизирует автор. "Любительница тратить деньги" превратилась в "язвительную претендентку" на пост своего мужа, пробивая себе дорогу "острыми локтями".

Так, журналист вспоминает случай с Джойс Муджуру, занимавшей тогда пост вице-президента Зимбабве и осмелившейся заметить, что Грейс "не удивила ее своими политическими амбициями". В ответ на такое заявление Грейс Мугабе публично обозвала Джойс "некомпетентной шантажисткой и лгуньей", которая сотрудничает с оппозицией и белыми.

С последователем Муджуру Эммерсоном Мнангагвой такая "хитрость" не сработала, и во вторник первая леди бежала в Намибию.

Пока Мугабе отказывается уходить в отставку. "Участники переворота пытаются придать разворачивающимся событиям демократический облик", - пишет Кристиан Путч. Мугабе надеется на решение, при котором он сможет сохранить свое лицо и семью. Однако, как отмечается в статье, пара в лучшем случае сможет поддерживать отношения только на расстоянии. "В Зимбабве Грейс, должно быть, будет "персоной нон грата", что станет самым большим контрастом к памяти народа о первой жене Мугабе Салли, - замечает журналист. - Со сменой супруги радикально изменилось и влияние Мугабе".

Однако, по мнению автора, было бы излишним объяснять "превращение Мугабе из покровителя в разрушителя Зимбабве" в первую очередь влиянием Грейс, ведь уже в 80-х годах в неугодных правительству регионах совершались массовые убийства. Однако, в то время как Салли "своей популярностью могла отвлечь внимание от зверств своего мужа, Грейс, судя по всему, способствовала разграблению страны", отмечает автор.

"Чтобы остаться у власти, Мугабе выбросил за борт все принципы правового государства", - рассуждает журналист. Напряженная экономическая ситуация привела к колоссальному кризису. "Мугабе, несмотря на проигранные выборы, удачно зацепился за власть, а его жена продолжила ходить по магазинам", - пишет журналист. Наконец, ЕС наложил санкции и на Грейс, что "несколько затруднило ей бессовестное разграбление страны".

"Напрасно пытались помощники Грейс закрепить за ней (...) имя Amazing Grace, религиозный образ "великой благодати". Ведь для страны эта женщина стала позором", - подытоживает издание.