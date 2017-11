17 ноября 2017 г. Уильям Дж. Перри и Джеймс Э. Картрайт | The Washington Post Сокращение расходов на ядерные вооружения может укрепить нашу безопасность "В ближайшие три десятилетия США планируют израсходовать 1,7 трлн долларов на замену своего ядерного арсенала", - отмечают в своей статье в The Washington Post экс-министр обороны США Уильям Дж. Перри и генерал в отставке, бывший вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов Джеймс Э. Картрайт. Перри и Картрайт возражают против этих начинаний. "Если мы урежем планы замены ядерного арсенала, то на деле даже укрепим свою безопасность. И сэкономим сотни миллиардов долларов", - пишут они. По их мнению, следует обновить "те вооружения, которые нужны нам для противостояния сегодняшним угрозам, а от остальных отказаться". Если в годы холодной войны величайшей угрозой для США была неожиданная массированная ядерная атака со стороны СССР, то теперь главная опасность - какая-нибудь ошибка США, из-за которой случайно начнется ядерная война, считают авторы. Они предлагают простое правило: "если то или иное ядерное вооружение повышает риск случайной войны и не требуется для сдерживания умышленной атаки, мы не должны его производить". Авторы переходят к конкретике: "Мы одобряем строительство надлежащего количества новых подлодок с ядерным оружием: это самый жизнестойкий элемент сил сдерживания". Напротив, межконтинентальные ракеты вызывают у авторов опасения: "При любой неожиданной атаке они определенно станут первыми мишенями, их невозможно развернуть обратно, если они будут запущены в ответ на ложную тревогу". "Для подстраховки - на случай, если жизнестойкость подлодок окажется под угрозой - мы также одобряем строительство надлежащего количества новых бомбардировщиков, малозаметных для радаров: эти самолеты будут использоваться в основном для обычных вылетов, но также могут нести свободнопадающие ядерные бомбы, которые теперь создаются заново", - пишут авторы. "Соединенным Штатам нет необходимости вооружать свои бомбардировщики ядерными крылатыми ракетами нового поколения. Мы больше не должны подвергать себя риску, что крылатую ракету с обычной боеголовкой примут за ракету с ядерной боеголовкой и случайно начнется ядерная война", - пишут авторы. Отказ от таких ракет позволит США сэкономить 30 млрд долларов. "Сходным образом США следует отменить планы по замене МБР наземного базирования, на этом мы сэкономим 149 млрд долларов", - пишут авторы. Перри и Картрайт уверены: "Более благоразумный курс при обновлении наших систем сдерживания, наверное, поможет избежать новой гонки вооружений с Россией". Источник: The Washington Post