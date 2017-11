17 ноября 2017 г. Садананд Дьюм | The Wall Street Journal Длинная тень коммунизма над Индией "В то время как мир отмечает столетие большевистской революции в России, наше внимание естественным образом обращено на то, как коммунизм опустошил бывший Советский Союз и его восточноевропейских вассалов", - пишет в американской газете The Wall Street Journal научный сотрудник Американского института предпринимательства (Вашингтон) Садананд Дьюм. Однако, как отмечает автор, идеология имела негативные последствия и за пределами коммунистического мира. "В плане огромного количества затронутых людей Индия пострадала больше, чем какая-либо другая некоммунистическая страна". "Попросту говоря, коммунизм способствовал искажению экономического воображения Индии, - говорится в статье. - Если в Индии по-прежнему живут 268 млн людей, которые зарабатывают меньше, чем 1,90 доллара в день - согласно официальным оценкам уровня бедности Всемирного банка - по крайней мере часть вины лежит на политиках, одурманенных советским экспериментом, пока он наконец не рухнул". "Революция Ленина возымела воздействие на Индию еще до обретения ею независимости от Британии в 1947 году, - рассказывает автор. - Двадцатью годами ранее Джавахарлал Неру, в то время многообещающий лидер в партии Индийского национального конгресса, посетил Москву на 10-ю годовщину революции. Позднее он написал: "У меня не было сомнений в том, что советская революция продвинула человеческое общество гигантским скачком и зажгла яркое пламя, которое не может быть погашено". После обретения независимости Индия во главе с Неру с энтузиазмом вступила на путь государственного планирования, говорится далее. В течение первых трех десятилетий независимости Неру, а затем его дочь Индира Ганди построили одну из самых дирижистских экономик за пределами коммунистического мира. На пару они национализировали авиацию (1953 год), страхование жизни (1956), банки (1969) и угольные шахты (1973). В то же время коммунистические партии создали плацдарм в политике. И хотя сейчас, по словам колумниста, коммунисты в Индии оказались в безнадежной ситуации, "разрушительное наследие индийского этатизма еще не исчезло". Примерно 70% обремененного долгами индийского банковского сектора остается в государственной собственности. "Air India стала олицетворением дрянного сервиса и обузой для государственных финансов. Угледобывающая отрасль, где ведущая роль у государства, остается синонимом праздности и коррупции". "Несмотря на эти проблемы, в целом дела у Индии намного лучше после падения Берлинской стены, чем когда бы то ни было в ее современной истории, - отмечает эксперт. - Как в БДП, так и в партии Индийского национального конгресса антирыночная экономика больше не имеет той монополии, что у нее когда-то была. И хотя сторонники либерализации не занимают господствующего положения, они имеют вес". "Если немного повезет, в следующем столетии Индия будет меньше обращена в сторону провалившихся этатистских идей и больше в сторону того, что экономист Дейдра Макклоски называет "улучшением в ходе испытания рынком", чтобы вытолкнуть себя из бедности в богатство", - подытоживает автор. Источник: The Wall Street Journal