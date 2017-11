17 ноября 2017 г. Джулиан И. Барнс, Пол Сонн, Бретт Форрест | The Wall Street Journal Пентагон принял решение разработать запрещенную ракету среднего радиуса действия "США готовят почву для создания ракеты такого типа, который запрещен соглашением времен холодной войны, если Россия не откажется от собственных попыток разработать такие вооружения, заявили американские чиновники", - пишет The Wall Street Journal. По словам чиновников, целью предварительных исследований и разработок американских военных, ранее не раскрывавшихся, является возможное восстановление арсенала запрещенных ракет среднего радиуса действия наземного базирования, если Москва продолжит нарушать соглашение. Как утверждают американские официальные лица, они хотят не положить конец соглашению времен холодной войны, известному как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), а, скорее, вынудить Россию к его соблюдению. Вашингтон надеется продемонстрировать Москве виды американских вооружений, с которыми столкнутся вооруженные силы России, если они не прекратят нарушать Договор о РСМД, заявили чиновники. "Идея заключается в том, что нам нужно послать сигнал русским, что они заплатят цену в военном отношении за нарушение этого договора, - сказал один американский чиновник. - Мы готовимся жить в мире после Договора о РСМД... если это тот мир, которого хотят русские". Действия в отношении Договора о РСМД являются частью более масштабных попыток Госдепартамента и Министерства обороны США разработать новую стратегию по России, отметили чиновники. По их заявлениям, администрация принимает меры по миротворческому соглашению на Украине и пытается укрепить соглашения по контролю над вооружениями, которые ослабли на фоне напряженности в отношениях между США и Россией. "Российские чиновники отрицают, что они нарушают соглашение и, в свою очередь, обвиняют Пентагон в его нарушении путем размещения систем ПРО Aegis Ashore в Румынии и Польше. Американские чиновники опровергли это обвинение, сказав, что системы Aegis запускают ракеты исключительно вне параметров соглашения", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal