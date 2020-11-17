Последний подожжёт всё

"Вместе с домом горит и мое сердце. Но я должен его поджечь, чтобы оставить", - говорит Севак из Кельбаджара и подливает бензин. Дом говорит слишком медленно, а уже завтра Севак и его семья из четырех человек должны исчезнуть", - пишет немецкое издание Bild.

"Кельбаджар находится за пределами Нагорного Карабаха, анклава, населенного преимущественно армянами, который в 1991 году в ходе распада Советского Союза объявил о своей независимости от Азербайджана. В последовавшей войне Армения завоевала и окружающие территории, изгнав местное, преимущественно азербайджанское население. Затем Армения была неоднократно готова вернуть эти территории - в обмен на независимость Нагорного Карабаха", - поясняет издание.

Теперь же, после реализованного Россией перемирия, армяне должны вернуть все азербайджанские территории за пределами Нагорного Карабаха. К ним относится и Кельбаджар.

"Я не вернусь, чтобы моим детям не пришлось пережить то же, что и мне. Я не хотел воевать. Многие мои друзья погибли", - говорит Севак, а его голос заглушает шум пил и отбойных молотков. Одни грузят на грузовик все убранство церкви, другие - уличные фонари. Люди убирают с домов кровлю, срубают деревья. А некоторые выкапывают на кладбище своих родственников. Дома горят. "Туркам мы здесь ничего не оставим", - слышим мы постоянно", - повествуют авторы статьи.

По дороге в Нагорный Карабах журналисты встретили троих мужчин на лошадях, которые, будучи вооруженными автоматами Калашникова, гнали в Армению огромное стадо коров и овец. "Надеюсь, мы успеем до того, как придут азербайджанцы, иначе они отрежут нам голову", - говорит один из мужчин".

"Это была мясорубка. Внезапно появился беспилотник, и 30 человек погибли. На первой неделе они уничтожили нашу технику и убили большую часть наших солдат. Сначала погибли самые молодые", - говорит солдат Арам. Он прав: в списках погибших особенно много тех, кто родился в 2000-2002 годах. "И ради чего? Мы и так потеряем всё. Турция и Россия поделили нас. Никто нам не помог. И если они придут в Европу, мы вам тоже не поможем".

"Жители покидают и село Алмалыг на границе с Нагорным Карабахом. (...) "Я их страшно боюсь, азербайджанцы и турки всегда нас убивали. Мы им ничего не подарим. Последний из нас подожжёт всё", - говорит сельская учительница Гайане, стоя в своем пустом доме. Она показала нам фотографию своего класса в театре в Степанакерте и разрыдалась. То и дело слышно слово "Европа". Остаются разочарование и боль", - пишет Bild.