Иванка - изгой в Манхэттене: инсайдеры говорят о будущем клана Трампов

"Что намерена делать семья Трампов дальше? После поражения Дональда Трампа на выборах в США строят догадки не только о его планах на будущее - намерения его детей также каждый день становятся поводом для новых заголовков", - пишет немецкий журнал Focus.

"Еще до недавнего времени инсайдеры высшего общества Манхэттена полностью исключали возвращение Иванки и Джареда Кушнера в Нью-Йорк. Даже золовка Кушнера Карли Клосс, топ-модель и преемница Хайди Клум в телевизионному шоу "Проект Подиум", не хочет появляться вместе с ними на публике. Супруга брата Кушнера Джоша даже не присутствовала на небольшом праздновании в честь десятилетнего юбилея свадьбы Иванки и Джареда - слишком большим ей показался риск оказаться на одной фотографии с Трампами", - отмечает журналистка Сандра Уорд.

"Клосс - не исключение, - пишет издание. - После изначальных надежд многих ньюйоркцев на то, что Иванка и Джаред окажут смягчающее воздействие на Трампа, быстро наступило разочарование. Сегодня в высшем обществе Манхэттена супружескую пару отвергают, рассказывают знатоки этой среды. Если раньше в круг друзей Кушнеров входили такие голливудские звезды, как Натали Портман и Эмми Россум, то сегодня их избегают любой ценой. Их публичные выступления в Нью-Йорке практически гарантированно привели бы к протестным акциям".

"Тем не менее инсайдер Нейт Фриманн недавно рассказал в "желтой" колонке Artnet, что Иванка и Джаред собираются вернуться в свой пентхаус на Парк-авеню. По его словам, целью Кушнеров теперь стали собрания картин и предметов искусства - с помощью великодушных пожертвований благотворительным организациям и связанным с искусством учреждениям они надеются облегчить себе возвращение в общество и свое прежнее окружение", - говорится в статье.

"Предполагается, что связанные с пандемией ограничения могут даже пойти им на пользу, ведь торжественные мероприятия и крупные вечеринки все равно не проводятся. (...) Однако после недавней угрозы президента о том, что при распределении будущей вакцины Нью-Йорку придется встать в очередь, имидж Трампов здесь, вероятно, еще больше пострадал", - отмечает автор статьи.

"Также и поиск частных школ в Манхэттене может оказаться проблематичным. Лишь несколько недель назад трем детям Кушнеров пришлось поменять школу в Вашингтоне. Судя по слухам, родители других детей пожаловались на поездки и предвыборные мероприятия Иванки и Джареда, на которых они были без масок. Их обвиняют в том, что они не соблюдают правила, связанные с коронавирусом, и тем самым угрожают здоровью коллектива школы".

"При этом дальнейшие партийные выступления семьи Трампов, кажется, уже предрешены. После 72 млн голосов, отданных в поддержку Трампа, Иванке, как и ее брату Дональду-младшему, вероятно, обеспечена политическая карьера в Республиканской партии - даже если домыслы о выборах 2024 года пока преждевременны".

"Наименьшее общественное внимание, за исключением скетчей в телевизионных комедийных шоу, привлекает среди детей Трампа Эрик Трамп. (...) Поэтому политические наблюдатели предполагают, что будущее Эрика, как обычно, будет зависеть от планов его отца и брата", - пишет Focus.