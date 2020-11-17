Против американских скаутов подано около 100 тыс. исков о сексуальных домогательствах

"(...) Около 100 тыс. человек объявили себя жертвами сексуальных домогательств со стороны членов организации "Бойскауты Америки" в период с февраля по понедельник, 16 ноября, это крайний срок для возможности получить компенсацию через фонда возмещения ущерба, созданного главной скаутской организацией в Соединенных Штатах. По словам Пола Мозеса, адвоката некоторых жертв, после подсчета выяснилось, что эти "95 тыс. " исков подали американцы в возрасте от 10 до более 90 лет", - пишет Le Monde.

"Цифры, демонстрирующие масштабы предполагаемого насилия, совершаемого на протяжении десятилетий лидерами скаутов, явно перевешивают число исков, поданных в последние годы против католического духовенства", - говорится в статье.

"Насколько нам известно, во всем мире было подано 11 тыс. исков против католической церкви", то есть в 8 раз меньше, чем против бойскаутов, отметил Эндрю Ван Арсдейл, член группы юристов, представляющих жертв сексуальных домогательств.

"Это, безусловно, самый большой скандал, связанный с сексуальным насилием в Соединенных Штатах", - добавил Пол Мозес, подчеркнув, что скаутская организация уже давно представляет "идеальную" среду для педофилов: "Мальчики приносят клятву верности, они находятся далеко от родителей и изолированы на природе".

"Мы в ужасе от количества жизней, пострадавших от насилия, совершенного в прошлом среди скаутов, и растроганы мужеством тех, кто нарушил молчание", - прокомментировала, не подтверждая цифры, в своем коммюнике организация "Бойскауты Америки" (BSA). "Мы добровольно упростили доступ, чтобы помочь пострадавшим получить компенсации. Их ответ оказался душераздирающим, мы искренне сожалеем", - добавила организация, основанная в 1910 году и насчитывающая примерно 2,2 млн членов в возрасте от 5 до 21 года", - указывает Le Monde.

"Организация, заваленная обвинениями в сексуальном насилии, которые уже привели к дорогостоящим судебным процессам, в феврале объявила о своем банкротстве, чтобы заморозить все иски о компенсации, поданные бывшими бойскаутами в суд, и перенаправить их в фонд возмещения ущерба. Американские скауты, которые оценивают свои активы более чем в 1 млрд долларов, не уточнили, какую сумму они намерены выделить для этого фонда", - говорится в публикации.

"(...) Скаутам, вероятно, придется продать часть своей собственности"; это "сложный" процесс, который может занять год или два, считает Мозес, который в 2010 году выиграл почти 20 млн долларовдля бывшего бойскаута, оскорбленного своим лидером.

"Приговор по этому делу также привел к публикации секретных архивов, получивших название "досье извращений", где содержались имена многих лидеров скаутов, подозреваемых в совершении сексуальных домогательств в отношении детей, находящихся на их попечении. О большинстве из них властям не сообщалось, организация лишь ограничилась их увольнением", - сообщает издание.

"С тех пор возросло число судебных разбирательств против "Бойскаутов Америки", особенно после того, как несколько штатов увеличили сроки исковой давности для дел, связанных с домогательствами со стороны педофилов", - резюмирует Le Monde.