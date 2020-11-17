Конец фильма для Трампа - и постсериальная хандра для его фанатов

"Сторонникам президента США трудно поверить в то, что период Дональда Трампа в Белом доме закончился. Такое трудное возвращение к реальности знакомо фанатам сериалов и получило название синдрома "пост-сериальной депрессии", - пишет журналист Liberation Симон Блен.

"После избрания Джо Байдена сторонники Дональда Трампа продемонстрировали невероятное неприятие действительности. Они тысячами собирались в субботу в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы осудить результаты "сфальсифицированных" выборов. (...) Но к ним можно применить следующую гипотезу: некоторые из них являются убежденными поклонниками миллиардера, они прожили с ним четыре года как с героем сериала, и эта кампания стала последней серией. Их разочарование равно той силе вымысла, в которую их погрузил Трамп. В "трампистской культуре" альтернативных фактов можно говорить о том, что у ее фанатов возникла хандра после сериала", - отмечает автор статьи.

"Все поклонники телесериалов испытывали несколько странное чувство, когда их любимый сериал заканчивался. Это своего рода небольшая депрессия из-за того, что тяжело расставаться с историей, ее персонажами, хорошими или плохими, ее вселенной, ее атмосферой. Иногда приходится тратить долгие минуты на пересмотр интриги. Но при чем тут Трамп? Об этом много говорили и повторяли, это стало штампом: у бывшего президента есть все, чтобы стать персонажем сериала. Он вульгарный, вспыльчивый, непоследовательный, аморальный и бессовестный, он завален судебными делами и сексуальными скандалами, короче говоря, не вписывается в какую-либо категорию. Присущие ему отсутствие человечности и повышенный цинизм не могли бы существовать, если бы их придумывали для какого-то одного персонажа", - рассуждает журналист.

"(...) На самом деле, Трампа не нужно изображать как персонажа на экране", - отмечает Сандра Ложье, философ и автор книги "Наши сериальные жизни" (издательство Flammarion, 2019) и обозреватель Liberation. Это создает "нарушение в порядке реальности", замечает писатель Пьер Дюкрозе.

"(...) Дональд Трамп, безусловно, вполне реальный, его президентство оказало ощутимое влияние на жизнь американцев и на состояние страны. Его налоговая реформа 2018 года явно пошла на пользу самым богатым, а его ксенофобский дискурс возродил межличностные противоречия. Но ни один другой президентский мандат не был так отмечен неправдоподобными теориями заговора, кульминацией которых стало движение QAnon. По поводу некоторых сторонников Трампа создается впечатление, что они живут в замкнутом контуре интернета, в параллельном мире, где Хиллари Клинтон организует педофильские оргии, а члены семьи Байден являются коммунистическими агентами", - говорится в статье.

"Зрелище того, как поклонники Дональда Трампа безудержно оспаривают достоверность результатов выборов, требуя иной развязки, своего альтернативного повествования, немного похоже на то, как фанаты "Игры престолов" просят переписать последние серии, которые оставили у них горький привкус", - комментирует Блен.

"(...) Когда любимый сериал подходит к концу, тяжелее всего пережить не столько то, чем он закончился, сколько то, что он закончился в принципе. Сериалы построены на элементах повествования, цель которых - дать надежду на то, что они могут продолжаться почти бесконечно. Множественные необоснованные судебные действия команды Трампа можно рассматривать как бесконечные попытки отодвинуть то, что в их глазах является худшим концом", - указывает автор публикации.

"(...) Можно говорить о возвращении "Ходячих мертвецов" или устрашающей медсестры из сериала "Рэтчед", но как отказаться от такого сериала как американская президентская кампания?" - недавно написала Ложье в колонке Libération, где она регулярно расшифровывает новости через сериалы. Банально было бы сказать, что президентство Трампа часто выходит за рамки самых диких сценариев. Даже сценаристы "Родины" не решались представить себе возможный сговор между самим американским президентом и Россией", - говорится в статье.

"По своей продолжительности ("Родина" и "Игра престолов" охватывают восемь лет) сериал вызывает настолько сильную привязанность к своим персонажам, что мы боимся с ними расстаться. Трамп стал вездесущим в нашей жизни на протяжении четырех лет, если не считать первый год его предвыборной кампании, нНезависимо от того, принимаем мы или нет то, за что он ратует и что он сделал. Он произвел планетарное вторжение на наши экраны и навязал свою медиа-повестку. Наблюдая за реакцией некоторых его наиболее закоренелых активистов, создается впечатление, что его время было лучшим из всех времен. "Трамп сумел наладить связь со всеми", - утверждал в Liberation в ноябре 2016 года один избиратель-республиканец.

"При разработке современных телесериалов процесс создания привязанности безусловно является частью замысла. В своей книге "Сериалофилия" социолог и специалист по теории рецепции Эрве Главерек проанализировал суть страстной привязанности к персонажу. В сериалах главные герои часто обладают большей жизненностью, чем в кино, потому что у сценаристов просто больше времени для того, чтобы развить сложную, часто несовершенную и, следовательно, человеческую психологию. Что делает их более обычными и заслуживающими доверия", - указывает издание.

"(...) Следуя Главереку, можно сделать вывод, что производимое Трампом обольщение кроется где-то внутри механизма эмоциональной привязанности. Создается даже обратная правдоподобность: Трамп часто производил впечатление, будто он привносит в Белый дом нечто немыслимое, а значит, и в повседневную жизнь миллионов американцев привносится вымысел и воображение, создающие почти захватывающий горизонт ожиданий для его самых преданных поклонников. Отсюда, возможно, возникает ощущение, что вернуться к реальности настолько сложно. Психологи заинтересовались этим пост-сериальным синдромом. По их мнению, лучший способ двигаться дальше заключается в том, чтобы распространять вовне свою тоску и ностальгию, рассказывая о ней, что сейчас громко и шумно делают фанаты. Либо опять окунуться в новый сериал", - резюмирует Симон Блен.