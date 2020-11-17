Естественное УФ-излучение причинит мало вреда коронавирусу

"Естественное ультрафиолетовое излучение зимой не достаточно интенсивно для того, чтобы эффективно противодействовать коронавирусу Sars-CoV-2. Такой вывод был сделан учеными из Венского университета ветеринарной медицины в исследовании, опубликованном в научном журнале Photochemistry and Photobiology. Согласно ему, зимой вирусы могут оставаться заразными на открытом воздухе в течение нескольких часов и даже целых суток", - сообщает австрийское издание Der Standard.

Ученые сопоставили спутниковые данные об ультрафиолетовом излучении с имеющейся информацией о влиянии интенсивности УФ-излучения на инактивацию коронавирусов. "Наши результаты показывают, что УФ-излучение Солнца обладает высоким потенциалом для инактивации коронавирусов. Однако конкретный масштаб воздействия сильно зависит от местоположения и времени года", - указывают ученые".

"Так, в субтропическом Сан-Паулу (Бразилия) круглогодично на открытом воздухе в течение суток выживает лишь десятитысячная часть всех коронавирусов, в то время как в Рейкьявике (Исландия) такое сильное влияние наблюдается только в июне и июле. Летом УФ-излучению даже на Крайнем Севере в течение 30-100 минут удается инактивировать 90% вирусов, а за сутки и вовсе уничтожить их", - говорится в статье.

"С точки зрения исследователей, их результаты свидетельствуют о том, что УФ-излучение Солнца весной, летом и осенью является важнейшим естественным фактором ограничения выживания вируса на открытом пространстве. Так как таким образом 90% вирусов инактивируются за более короткое время, чем в результате влияния других естественных факторов, например, типов поверхности, температуры и влажности воздуха".

"Однако УФ-излучение, предположительно, мало влияет на непосредственную передачу вирусов от человека к человеку, так как она происходит в течение нескольких минут", - отмечает издание.

"(...) На основе данных за декабрь 2019 года ученые подсчитали, что на всем европейском континенте ежедневного солнечного излучения не хватало для обеззараживания. (...) При этом уровень обеззараживания Sars-CoV-2 УФ-излучением в середине апреля 2020 года, то есть после первого пика пандемии в Европе, был на европейском континенте очень высоким", - передает Der Standard.