Теперь Россия немногое может предложить Молдавии

"Победа прозападного реформатора Майи Санду во втором туре выборов в Молдавии стала для Кремля разочарованием, в котором, впрочем, он полностью виноват сам. Москва десятилетиями пыталась закрепить Молдавию на своей орбите и обязать ее не присоединяться к блокам", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Чтобы Кишинев не отклонялся на запад, Москва традиционно делала ставку на прокремлевских "карманных" политиков вместо того, чтобы взаимодействовать со всем политическим классом страны, - указывает журналист Павел Локшин. - Таким был Игорь Додон, проигравший во втором туре выборов в воскресенье. На выборах четыре года назад Москва еще смогла добиться успеха с минимальным перевесом. Однако экономика и общество Молдавии с тех пор существенно изменились".

"Львиную долю внешней торговли страна сегодня осуществляет с Евросоюзом, между Молдавией и ЕС также действует безвизовый режим. Если в 2016 году гипотетическое вступление страны в ЕС было еще спорным вопросом, то сегодня без малого 60% выступают за курс в направлении ЕС. Симпатиям в адрес Запада способствовала и поддержка европейцами с помощью кредитов для мелких и средних предприятий проектов по строительству дорог, финансируемых Брюсселем и стоящих сотни миллионов евро", - говорится в статье.

"Также и во время пандемии Брюссель помогал стране в рамках программы помощи сектору здравоохранения объемом 90 млн евро. Из Москвы на этот раз поступали лишь обещания экономической помощи. (...) В Молдавии наверняка еще живо воспоминание о периодических запретах Россией импорта молдавской сельскохозяйственной продукции, которые Кремль использовал в качестве инструмента власти".

"Теперь Москве придется найти общий язык с выпускницей Гарварда Санду - и она поступит правильно, если признает, что теперь Россия может немногое предложить Молдавии", - заключает Die Welt.